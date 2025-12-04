AI-асистент у LiveAction 25.3 забезпечує видимість мережевих пристроїв та аналітику безпеки

4 декабря 2025 г., 13:35

Сучасні корпоративні мережі охоплюють гібридні, мультихмарні та розподілені edge-середовища. Зі зростанням складності традиційні інструменти моніторингу перестають справлятися – з’являються сліпі зони, сповільнюється усунення інцидентів і зростають операційні ризики. ІТ-команди перевантажені величезними потоками телеметрії та сповіщень. LiveAction 25.3 вирішує ці виклики завдяки поєднанню AI-аналітики, наскрізної спостережуваності та вбудованої аналітики безпеки, інформує Softprom.

Завдяки агентному AI нового покоління LiveAssist виходить за межі звичайного підсумовування даних. Він інтерпретує мультивендорну телеметрію, визначає кореневі причини інцидентів і пропонує кроки з усунення – у форматі природної мови.

Ключові можливості LiveAssist: аналіз кореневих причин на основі AI; взаємодія природною мовою; інтелектуальна щоденна панель; навчання за участю людини; швидке впровадження та швидкий результат; архітектура MCP для безпечної роботи AI.

LiveNX 25.3 впроваджує Model Context Protocol (MCP), що гарантує: конфіденційні дані не зберігаються у хмарі. До LLM передаються лише спеціально відібрані дані у зашифрованому вигляді.

У складних інфраструктурах визначити, чи проблема у застосунку, потоці або пристрої – непросто. Network Resource Monitoring (NRM) у LiveNX 25.3 усуває ці сліпі зони, забезпечуючи телеметрію пристроїв у реальному часі. NRM збирає та візуалізує дані зі свитчів, маршрутизаторів і бездротових контролерів у мультивендорному середовищі, корелюючи стан пристроїв з аналітикою потоків і застосунків.

Security Insights розширює спостережуваність у сферу безпеки – забезпечуючи глибоке виявлення загроз і форензіку. Security Insights об’єднує пакетні та flow-дані з LiveNX і LiveWire, виявляючи аномалії, підозрілу поведінку та порушення політик у реальному часі. Інтеграція з SIEM, SOAR та XDR через IPFIX та OpenTelemetry забезпечує єдине операційне середовище для NetOps і SecOps.

LiveAction 25.3 допомагає ІТ-командам перейти від класичного моніторингу до інтелектуальної, AI-підсиленої спостережуваності: зменшення простоїв завдяки AI-аналізу кореневих причин; єдина видимість пристроїв, потоків, застосунків та телеметрії безпеки; посилена безпека без операційної складності; підвищена ефективність команд завдяки чітким AI-поясненням природною мовою.

