ABB создаcт в Китае СП для развития умного производства в автомобильной индустрии

17 января 2022 г., 15:15

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Компания ABB и китайский поставщик автомобильных запчастей компания HASCO объявляют о создании совместного предприятия для развития умного производства нового поколения в автомобильной промышленности.



Как отмечается, совместное предприятие будет основываться на существующих отношениях между двумя компаниями.



Поскольку переход автомобильной промышленности на электромобили набирает обороты, производители запчастей должны все больше инвестировать в гибкие производства, способные реагировать на быстро меняющиеся требования и тенденции. Партнерство между подразделением «Робототехника» компании ABB и HASCO, которое включает 40-процентную долю ABB в совместном предприятии, позволит расширить использование умных технологий и искусственного интеллекта в отрасли.



«В связи с тем, что автомобильная промышленность переживает величайшую трансформацию с момента ее создания, а продажи электромобилей должны превзойти автомобили с двигателем внутреннего сгорания во многих частях мира к 2035 году, существует очевидная необходимость поддержать переход отрасли, – отметил Сами Атия, президент бизнеса «Робототехника и дискретная автоматизация» компании ABB. – Это совместное предприятие позволит нам еще больше укрепить лидирующие позиции HASCO с помощью автоматизированных решений, которые принесут пользу заказчикам в Китае, который, как один из крупнейших рынков автомобильного производства, будет играть ключевую роль в обеспечении устойчивого развития транспорта в будущем».



Новое совместное предприятие, которое, как ожидается, начнет работу во втором квартале 2022 года, будет опираться на знания и производственный опыт обоих партнеров, чтобы реализовать огромный потенциал повышения эффективности в отрасли автозапчастей.



Также сообщается, что 2022 году ABB откроет самый передовой в мире завод по производству робототехники в Шанхае, где будет размещен центр исследований и разработок, ускоряющий внедрение инноваций в области разработки продуктов, искусственного интеллекта и совместной работы с заказчиками по решениям для автоматизации.

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