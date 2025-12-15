Thales AI Security Fabric створена для безпечного розгортання AI у корпоративному середовищі

15 декабря 2025 г., 12:35

Компанія Thales оголосила про випуск AI Security Fabric – першого в індустрії комплексного рішення, призначеного для забезпечення безпеки застосунків на основі великих мовних моделей (LLM) та автономного агентного AI (Agentic AI), інформує Softprom. Ця платформа розроблена для усунення вразливостей, що виникають під час використання LLM та ШІ-агентів, які можуть самостійно ухвалювати рішення та виконувати дії.

Традиційні методи забезпечення безпеки не здатні впоратися з динамічною та непередбачуваною природою сучасних ШІ-застосунків. Рішення Thales надає набір засобів керування безпекою та конфіденційністю даних безпосередньо під час виконання ШІ-моделей.

AI Security Fabric від Thales зосереджений на забезпеченні контролю, необхідного для безпечного розгортання AI у корпоративному середовищі. Рішення включає: захист від атак, специфічних для LLM (ін’єкції промптів (Prompt Injection), витоки даних під час їх отримання (Retrieval-Augmented Generation – RAG) та зловживання автономними агентами); контроль доступу до даних і їх маскування (забезпечення того, щоб LLM мали доступ лише до необхідних даних, а конфіденційна інформація автоматично маскувалася перед обробкою); перевірка цілісності відповідей (використання передових технік, таких як маркування (Watermarking) та криптографічні докази, для перевірки автентичності та походження вихідних даних, запобігаючи генерації шкідливого або неправдивого контенту); політики використання та відповідність нормативам (надання організаціям можливості встановлювати суворі політики щодо того, як ШІ-агенти можуть взаємодіяти з корпоративними системами та даними, гарантуючи відповідність регуляторним вимогам).

За допомогою AI Security Fabric організації можуть впроваджувати інновації на базі AI з упевненістю, що їхні застосунки та конфіденційні дані захищені. Ця платформа не є заміною наявним засобам кіберзахисту, а являє собою критично важливий, відсутній рівень безпеки, специфічний для ШІ.

