Softprom, завдяки партнерству з Flare, пропонує проактивний кіберзахист в регіоні EMEA

9 сентября 2025 г., 13:35

Компанія Softprom оголошує про укладення стратегічного партнерства з канадським розробником платформи для управління зовнішніми загрозами Flare. Згідно з угодою, Softprom отримує права на дистрибуцію рішень Flare у країнах Центральної та Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

Ця співпраця відкриває для партнерів та клієнтів Softprom доступ до передових технологій моніторингу зовнішніх загроз та управління поверхнею атаки (EASM). Рішення Flare допомагають організаціям проактивно виявляти та нейтралізувати загрози, що походять з відкритого та «темного» вебу, захищаючи корпоративні дані, активи та репутацію.

