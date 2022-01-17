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Samsung окончательно свернула ОС Tizen?

17 января 2022 г., 13:55
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Как сообщает издание BusinessKorea, компания Samsung Electronics 12 января объявила о закрытии Tizen Store, магазина приложений для ОС Tizen. Решение было принято через шесть месяцев после того, как была заблокирована возможность регистрировать новые приложения на платформе.

Напомним, что Samsung представила Tizen в партнерстве с Intel в 2012 году, ОС представляла собой операционную систему с открытым исходным кодом. В то время Google приобрела Motorola Mobility и сократила сотрудничество с Samsung. Этот шаг, по мнению некоторых наблюдателей, вынудил корейскую компанию делать ставку на собственную ОС в качестве возможной альтернативы Android.

Однако, как отмечается, проект Tizen с самого начала был нестабильным из-за ухода сотрудничающих с ним мобильных операторов. В августе 2013 года Samsung удалось представить телефон на базе Tizen в сотрудничестве с NTT DoCoMo, но с тех пор так толком ничего подобного и не повторилось. Samsung выпустила смартфон Z4 с последней версией Tizen в 2017 году. С тех пор эта ОС в основном используется для смарт-телевизоров и смарт-часов. В прошлом году Samsung использовала интегрированную платформу Google для носимых устройств вместо ОС Tizen даже для Galaxy Watch.

Некоторые эксперты выражают беспокойство по поводу исчезновения конкурента операционных систем Google и Apple. По данным Statista, на декабрь 2021 года эти две компании доминировали на рынке - Google Android принадлежит 70%, а Apple iOS - 29,2%.

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