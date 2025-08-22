 
Документи в Google Docs тепер можна прослухати за допомогою AI Gemini

22 августа 2025 г., 16:35

Google представила нову функцію «Прослухати» на базі штучного інтелекту Gemini для Google Docs, інформує компанія Softprom. Функція перетворює текст документа на аудіо, дозволяючи користувачам прослуховувати контент замість читання. Це особливо зручно для тих, хто працює на ходу, перебуває в дорозі, а також для перевірки власних текстів на помилки.

Функція «Прослухати» інтегрована безпосередньо в інтерфейс Google Docs. Користувачі можуть активувати її одним кліком і вибрати, звідки почати відтворення, а також налаштувати швидкість голосу. Доступні різні голоси, що робить прослуховування більш персоналізованим.

Наразі озвучення доступне лише англійською мовою та на комп’ютері, для Google Workspace (Business Standard і Plus, Enterprise Standard і Plus).

