Міноборони та Palantir запускають захищене середовище для тренування військових AI-рішень

22 января 2026 г., 8:05

0

Tweet

Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Збройними Силами України, Науково-дослідним інститутом воєнної розвідки та американською технологічною компанією Palantir запускає Brave1 Dataroom — захищене середовище для тестування та тренування моделей штучного інтелекту для військового застосування.



Проект реалізується в межах оборонного інноваційного кластера Brave1 і спрямований на прискорення розробки та впровадження автономних AI-рішень для потреб Українського війська.



«Штучний інтелект стає вирішальним фактором на сучасному полі бою. Вдячні Palantir за технологічне партнерство у запуску Brave1 Dataroom, що сприятиме розробці нових геймченджерів на базі AI. Початково фокус буде на автономній детекції та перехопленні повітряних загроз - напрямі, що має критично важливе значення для України», - заявив міністр оборони України Михайло Федоров.



На першому етапі Brave1 Dataroom зосереджується на розвитку автономних технологій виявлення та перехоплення ворожих безпілотників. Дрони-перехоплювачі вже демонструють високу ефективність на полі бою, однак у відповідь на масовані атаки ворожих БпЛА критично важливою стає автономність - здатність систем самостійно виявляти, ідентифікувати та знищувати повітряні цілі.



Brave1 Dataroom побудований на програмних рішеннях американської Palantir і вже містить структуровані набори візуальних і теплових даних повітряних цілей, зокрема ворожих БпЛА типу Shahed. Бази даних формуються на основі реальних матеріалів, зібраних воїнами, і поступово розширюватимуться.



Платформа дає змогу українським оборонним компаніям тренувати, тестувати та валідувати власні AI-моделі - від виявлення й класифікації повітряних цілей до алгоритмів автономного перехоплення - у безпечному середовищі та на релевантних бойових даних.



Доступ до Brave1 Dataroom надаватиметься українським оборонним розробникам після проходження обов’язкової безпекової комплаєнс-процедури. Це забезпечує захист чутливих даних і відповідність вимогам сектору оборони.



Міністерство оборони України запрошує українські інноваційні компанії з оборонної сфери долучатися до ініціативи Brave1 Dataroom та подавати заявки на доступ до платформи.



Подати заявку можна за посиланням: https://portal.usf.com.ua/submit-your-dataset-access-request

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI