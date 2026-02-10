Система «Імпульс» вже впроваджена у 250 підрозділах ЗСУ

10 февраля 2026 г., 8:25

Міністерство оборони України повідомило, що вже 250 військових частин перейшли на щоденний цифровий облік військовослужбовців в системі «Імпульс». Це підрозділи Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем.



Тепер ключові процеси служби персоналу та стройових частин відбуваються в єдиному захищеному середовищі замість паперових журналів і розрізнених таблиць.



Найбільше військових частин, які вже працюють в «Імпульсі», – у Сухопутних військах. Це 88% від усіх підрозділів ЗСУ, які наразі користуються системою.



Ще 9% – у ДШВ. 3% – у Силах безпілотних систем, де розгортання стартувало наприкінці минулого року й лише набирає обертів.



Лідером у Сухопутних військах є оперативне командування «Захід», де найбільше частин використовують «Імпульс» у щоденній роботі служб персоналу та стройових.



«“Імпульс” дозволяє нам супроводжувати військовослужбовця на всіх етапах служби – від зарахування до вибуття, а всі операції виконуються швидше й без купи паперів. Ефективно розгортаються частини та корпуси, де командування, служби персоналу, зв’язок і захист інформації працюють разом. Тим, хто тільки заходить у систему, радимо заздалегідь привести в порядок дані в ЕЖООС (електронному журналі особового складу), оформити ЕЦП і підготувати всі заявки, щоб не гальмувати запуск», — наголосив представник Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Андрій Леженко.



Команди впровадження Міноборони та Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ щотижня працюють безпосередньо з військовими частинами: допомагають налаштувати процеси, перейти на новий формат роботи та супроводжують користувачів. Команда розробки постійно збирає зворотний зв’язок від підрозділів і вдосконалює систему під реальні потреби війська.



«Імпульс» – це офіційна система обліку Міністерства оборони, що спрощує, підвищує точність та пришвидшує низку процесів у підрозділах: облік прибуття й вибуття військових, призначення на посади, відпустки, відрядження та переміщення, закриття добових наказів, формування наказів по стройовій частині й регулярних звітів для командування без ручного дублювання. Дані вносяться один раз і далі використовуються в усіх документах, що зменшує кількість помилок і економить час служб персоналу та стройових частин.

