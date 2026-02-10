Autodesk подала до суду на Google через назву АІ-платформи для кіновиробництва

10 февраля 2026 г., 9:35

Компанія Autodesk, відомий розробник програмного забезпечення для дизайну та медіа, подала позов проти Google до федерального суду Сан-Франциско.



Як повідомляє, причиною юридичного конфлікту стало використання технологічним гігантом торгової марки Flow для своєї нової платформи на базі штучного інтелекту, призначеної для створення фільмів, телешоу та відеоігор. Autodesk стверджує, що почала використовувати бренд Flow ще у вересні 2022 року для своїх хмарних рішень, таких як Flow Production Tracking (раніше відомий як ShotGrid) та Flow Capture. Коли у травні 2025 року Google запустила власний інструмент під ідентичною назвою для тієї ж аудиторії, це стало повною несподіванкою для Autodesk, особливо на тлі попередніх запевнень Google про відсутність намірів комерціалізувати цю назву.



У скарзі зазначається, що Google діяла стратегічно, подавши заявку на реєстрацію торгової марки Flow у Королівстві Тонга — юрисдикції, де такі дані зазвичай не є публічно доступними. Це дозволило корпорації пізніше вимагати аналогічного захисту в США, фактично намагаючись витіснити Autodesk із ринку. Представники Autodesk наголошують, що через колосальний масштаб Google — чия ринкова вартість складає близько 3,9 трлн дол. проти 51 млрд дол. у Autodesk — існує високий ризик того, що продукти Google просто «затоплять» ринок, викликаючи плутанину серед споживачів. Наразі позивач вимагає відшкодування збитків та судової заборони на використання спірної назви компанією Google, яка поки утримується від офіційних коментарів.



Конфлікт загострюється тим, що обидві компанії зараз активно трансформують свій бізнес під впливом АІ. Минулого місяця Autodesk оголосила про скорочення 1 000 робочих місць (близько 7% персоналу), щоб переспрямувати ресурси саме на розвиток хмарних платформ та штучного інтелекту. Autodesk Flow наразі є ключовим елементом екосистеми компанії для кіностудій, дозволяючи автоматизувати планування, анімацію 3D-сцен та управління виробничим циклом. Використання Google такої ж назви для своїх генеративних відеоінструментів створює пряму загрозу цій стратегії.



Цей позов — класичний приклад боротьби за «територію» в епоху АІ, де назва продукту стає таким же цінним активом, як і сам код. Google, використовуючи тактику реєстрації в офшорних юрисдикціях на кшталт Тонга, продемонструвала агресивний підхід до патентування назв у нових нішах. Для Autodesk програш у суді означатиме необхідність дорогого ребрендингу своєї ключової хмарної платформи, в яку вже інвестовано мільйони доларів на етапі переходу від ShotGrid.



З юридичного погляду, Autodesk має сильні позиції через пріоритет використання назви з 2022 року. Проте в ІТ-індустрії поширеною є практика використання загальних слів (як-от Flow), що ускладнює захист торгової марки. Проте, оскільки обидва продукти націлені на одну вузьку професійну аудиторію — візуальні ефекти (VFX) та кінопродакшн — ймовірність того, що суд визнає факт «плутанини споживачів», є досить високою. Ця справа стане прецедентом того, як великі техгіганти намагаються поглинути ринки спеціалізованого софту, використовуючи свій масштаб як маркетинговий важіль.

