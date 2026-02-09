Databricks оцінили у 134 млрд дол.

9 февраля 2026 г., 17:50

Як пише СNBC, компанія Databricks офіційно оголосила про завершення масштабного раунду фінансування, у межах якого було залучено 5 млрд дол. акціонерного капіталу та забезпечено ще 2 млрд дол. додаткових кредитних лімітів.



За результатами угоди ринкова оцінка розробника платформи для аналізу даних сягнула 134 млрд дол. Фінансування залучило потужних гравців, серед яких Morgan Stanley, Goldman Sachs, Microsoft та Суверенний фонд Катару (Qatar Investment Authority). Водночас JPMorgan Chase очолив групу банків, що забезпечили боргове фінансування.



За словами співзасновника та генерального директора Databricks Алі Гходсі (Ali Ghodsi), компанія тепер має мільярди доларів готівкою та готова до виходу на публічний ринок, щойно для цього настане сприятливий час.



Фінансові показники компанії демонструють виняткову динаміку: річний виторг у січневому кварталі перевищив 5,4 млрд дол., що на 65% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Особливу роль у цьому зростанні відіграли продукти на базі штучного інтелекту, які вже генерують 1,4 млрд дол. річного доходу. Крім того, Databricks повідомила про вихід на позитивний вільний грошовий потік за останній рік. Важливим стратегічним кроком став реліз нової бази даних Lakebase на базі Postgres, яка орієнтована на обслуговування автономних АІ-агентів. Завдяки цій технології компанія почала агресивно конкурувати не лише зі своїм головним суперником Snowflake, але й із такими гігантами, як Oracle та SAP.



На фоні успіху Databricks ринок загалом перебуває у стані переоцінки вартості софтверних компаній. Акції Snowflake та Oracle впали на 13% минулого тижня через побоювання, що нові відкриті інструменти від Anthropic можуть похитнути позиції традиційних хмарних сховищ. Проте Гходсі назвав таку реакцію інвесторів «надмірною», зазначивши, що хоча конкуренція посилюється, Databricks почувається впевнено завдяки глибокій інтеграції даних та алгоритмів АІ. За оцінками експертів, 2026 рік може стати роком великих технологічних IPO, де Databricks змагатиметься за увагу інвесторів із такими гігантами, як OpenAI, Anthropic та, можливо, SpaceX.



Аналітики зазначають, що Databricks сьогодні - це головний бенефіціар переходу від простого накопичення даних до створення «інтелектуальних систем дії». Оцінка у 134 млрд дол. виводить компанію у вищу лігу світового тех-сектора, роблячи її дорожчою за багато публічних корпорацій. Головна перевага Databricks перед Snowflake полягає в тому, що вони зробили ставку на АІ задовго до нинішнього хайпу, і тепер 25% їхнього виторгу припадає саме на інтелектуальні сервіси.



Запуск Lakebase - це спроба Databricks захопити ринок оперативних баз даних, де традиційно панують Oracle та Microsoft. Якщо раніше Databricks був лише місцем для аналітики, то тепер він стає фундаментом, на якому бізнес будує своїх АІ-агентів. Величезний запас готівки дає компанії можливість не поспішати з IPO у періоди ринкової турбулентності. Для інвесторів це сигнал: Databricks більше не стартап, а повноцінний технологічний стандарт. Проте головним викликом для компанії залишиться необхідність підтримувати 65% зростання при таких масштабах бізнесу, особливо в умовах, коли конкуренти починають демпінгувати, намагаючись врятувати свою частку ринку.

