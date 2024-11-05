Siemens купує Altair Engineering за 10 млрд дол.

5 ноября 2024 г., 13:35

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Siemens заявила, що за 10 млрд дол. купує американську компанію Altair Engineering, яка розробляє інструменти для моделювання.

Пропозиція 113 доларів за акцію Altair готівкою становить 19% премії до ціни на момент анонсу угоди.

Системи моделювання на базі штучного інтелекту Altair будуть додані до рішень цифрових двійників Siemens. Таким чином буде доповнено портфоліо Siemens Xcelerator.

Можливості Altair в галузі науки про дані та моделювання на основі штучного інтелекту дозволяють інженерам отримати доступ до досвіду моделювання, щоб скоротити час виведення на ринок і прискорити процес проектування.

«Придбання Altair знаменує собою важливу віху для Siemens. Ця стратегічна інвестиція відповідає нашому прагненню прискорити цифрові та екологічні трансформації наших клієнтів шляхом поєднання реального та цифрового світів. Поєднання можливостей Altair у моделюванні, високопродуктивних обчисленнях, науці про дані та штучному інтелект з Siemens Xcelerator створить найповніший у світі портфель рішень для проектування та моделювання на основі штучного інтелекту», - заявив Роланд Буш (Roland Busch), президент і головний виконавчий директор компанії Siemens.

«Це логічний наступний крок: протягом останніх 15 років ми зміцнювали наше лідерство в галузі промислового програмного забезпечення, а останнім часом демократизували переваги даних і штучного інтелекту для цілих галузей. Придбання Altair має високий синергетичний ефект, підкріплюючи суворий розподіл капіталу Siemens, збалансовуючи інвестиції та прибутковість акціонерів на основі сильного бухгалтерського балансу. Очікується, що транзакція збільшить прибуток на акцію через два роки після закриття угоди», - заявив Ральф П. Томас (Ralf P. Thomas), фінансовий директор Siemens.

«Це придбання є кульмінацією майже 40 років, протягом яких Altair виросла зі стартапу в Детройті до компанії світового класу з розробки програмного забезпечення та технологій. Ми додали тисячі клієнтів по всьому світу у сфері виробництва, медико-біологічних наук, енергетики та фінансових послуг, а також створили чудову робочу силу та інноваційну культуру, - наголосив Джеймс Скапа (James Scapa), засновник та генеральний директор компанії Altair. - Ми вважаємо, що ця комбінація двох лідерів у галузі інженерного програмного забезпечення, які добре доповнюють один одного, об'єднує широке портфоліо Altair у сфері моделювання, науки про дані та високопродуктивних обчислень із сильними позиціями Siemens у галузі машинобудування та проектування EDA. Видатні технології Siemens, стратегічні відносини з клієнтами та чесна технічна культура є чудовим підґрунтям для продовження шляху Altair до інновацій за допомогою обчислювального інтелекту».

Закриття угоди залежить від дотримання звичайних умов і очікується у другій половині 2025 року.

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