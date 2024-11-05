Поліція Вінниччини припинила діяльність ботоферми та вилучила 20 тис. SIM-карток

5 ноября 2024 г., 14:25

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Оперативники кіберполіції та слідчі Вінницької області спільно з СБУ викрили двох мешканців обласного центру, які за грошову винагороду організували діяльність проросійської ботоферми. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку.

Заради «легкого заробітку» фігуранти придбали спеціалізоване обладнання і десятки тисяч SIM-карток українських операторів мобільного зв’язку. Щоденно вони забезпечували реєстрацію сотень фейкових акаунтів у відомих соціальних мережах, у тому числі заборонених на території України.

За оперативною інформацією, фігуранти за допомогою платіжних сервісів рф могли продавати новостворені облікові записи агентам країни-агресора, які надалі використовували їх для проведення ворожих ІПСО.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях вінничан та вилучили комп’ютерну техніку і серверне обладнання, зокрема десятки модемів та 19 шлюзів, спеціалізоване програмне забезпечення і майже 20 тис. SIM-карток українських мобільних операторів.

Наразі фахівці Департаменту кіберполіції та СБУ аналізують дані, отримані в ході обшуків, а також встановлюють походження грошей, за які фігуранти придбали обладнання для ботоферми. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

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