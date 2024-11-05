IDC: світові поставки планшетів зросли на 20,4% у ІІІ кв. до 39,6 млн пристроїв

5 ноября 2024 г., 12:35

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За попередніми даними IDC, світові поставки планшетів у третьому кварталі 2024 року зросли на 20,4% до 39,6 млн пристроїв.

Похмурий ринок 2023 р. дозволяє легко порівнювати його з попереднім роком, але оптимізм зростає на стороні пропозиції в галузі, що в цілому є перемогою, зазначають аналітики.

Протягом останніх кварталів відбулося кілька оновлень пристроїв, а активна подача замовлень у каналі була здійснена в рамках підготовки до великих заходів і святкового сезону. Нікого не здивуєш тим, що штучний інтелект дедалі більше інтегрується в планшети, але за винятком Surface - це в кращому випадку лише початковий етап. Незважаючи на це, інновації, повʼязані з АІ, все ж приносять хвилю вкрай необхідного оптимізму на ринок планшетів, підвищуючи інтерес споживачів і потенційно збільшуючи середньомісячні продажі.

Apple відвантажила за квартал 12,6 млн пристроїв, що свідчить про скромне зростання на 1,4% у річному обчисленні. Сезон повернення до школи допоміг збільшити продажі нещодавно запущеної моделі iPad Air. Продажі нового iPad Pro виявилися нижчими за очікування, оскільки ціни на них занадто високі і непривабливі на ринках, що розвиваються.

Samsung продемонстрував чудові результати з 7,1 мільйонами поставок і зростанням на 18,3% у річному обчисленні. Протягом кварталу компанія випустила більше планшетів преміум-класу: Galaxy Tab S10 Ultra та Galaxy Tab S10+ з функціями штучного інтелекту. У третьому кварталі продажі бюджетних моделей Galaxy A9 зросли в більшості регіонів. Розгортання у комерційному сегменте також відіграло ключову роль у збільшенні поставок для Samsung.

Amazon повернулася в Топ-5 і забезпечила собі третю позицію в ІІ кв. з поставками 4,6 млн пристроїв і зростанням на 111,3% в річному обчисленні. Частка на ринку виробника також збільшилася на 6 процентних пунктів. Наприкінці кварталу компанія оновила свою модель Fire HD 8 новими інструментами штучного інтелекту. Продажі в третьому кварталі відбулися в основному за рахунок угод Prime Day. Цього року вендор провів два прем'єрних дні і запропонував знижки на більшість своїх моделей.

Huawei залишився на четвертій позиції в цьому кварталі і зафіксував впевнене зростання на 44,1% в річному обчисленні, а поставки склали 3,2 мільйона одиниць. Компанія випустила кілька нових продуктів як для споживчого, так і комерційного сегменту, що сприяло зростанню поставок у третьому кварталі. Серед цих нових моделей MatePad SE 11 зробив помітний внесок у зростання завдяки своїй конкурентній ціні.

Lenovo опустилася на п'яту позицію в цьому кварталі. Тим не менш, продажі компанії зросли на 14,7% у річному обчисленні, досягнувши 3 млн. одиниць. Завдяки нижчій базі, порівнянній з ІІІ кв. 2023 року, більшість регіонів зафіксували зростання в цьому кварталі. Найбільше зростання припало на КНР та Західну Європу.

«Для вендорів є кілька привабливих можливостей збільшити свою присутність на ринку планшетів - співпраця з освітніми установами, розваги та ігри, міжпристрійний зв'язок, інтеграція в сегмент охорони здоров'я та багато іншого. Використання функцій на основі штучного інтелекту для покращення користувацького досвіду сприятиме зростанню в цих сферах. Останні інновації в галузі АІ почали приваблювати споживачів, готових платити за них преміальну ціну, - зазначає Анурупа Натарадж (Anuroopa Nataraj), старший аналітик відділу IDC з відстеження мобільних і споживчих пристроїв. - З розвитком функцій і додатків штучного інтелекту все більше споживачів надаватимуть перевагу цим розширеним можливостям при наступній покупці».

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