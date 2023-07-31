SAP дає можливість українським студентам та викладачам безоплатно опанувати S/4HANA

31 июля 2023 г., 14:35

Компанія SAP, провідний розробник рішень для планування ресурсів підприємства, оголошує про запуск нової програми для студентів та викладачів українських ВНЗ в рамках SAP University Alliances. Вона передбачає безоплатне онлайн навчання англійською мовою під керівництвом інструктора, що проходитиме у вечірні часи з 23 жовтня 2023 року по 24 березня 2024 року. Це чудова можливість опанувати продукти та процеси SAP, а в разі успішного складання іспиту отримати престижний всесвітньо визнаний сертифікат SAP TS410.

Цей курс надає фундаментальні знання, необхідні для розуміння того, як працюють наскрізні бізнес-процеси високоінтегрованої системи для планування ресурсів підприємства SAP S/4 HANA. Він передбачає безкоштовну реєстрацію на дві спроби сертифікації. Для належної підготовки до сертифікаційного іспиту учасники повинні будуть зарезервувати додаткові години самостійної роботи для більш детального ознайомлення з матеріалами курсу.

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