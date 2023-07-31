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Український експорт IT-послуг у I півріччі зменшився на 9,3%

31 июля 2023 г., 15:25
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У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, і склав 3,38 млрд дол. Згідно з даними «Національного банку України» показник червня становив 573 млн дол.

Раніше IT Ukraine Association з посиланням на НБУ повідомляла, що у першому кварталі експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і склав 1,68 млрд дол. За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі 7,35 млрд дол.

«ІТ-індустрія зберегла експертизу та кадри в Україні. Але щоб зберегти конкурентні переваги на глобальному ринку, цього недостатньо. Тому компанії вимушені розвивати закордонні офіси, щоб зберегти наявних, та залучати нових клієнтів. В Україні ІТ-компанії активно інвестують в нові розробки у сфері defence-tech та кібербезпеки. Хоча такі проєкти й не дають приросту експортних показників бюджету. Проте створюють нові унікальні продукти на майбутнє і допомагають боронити нашу країну», – додав Костянтин Васюк, виконавчий директор IT Ukraine Association.

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