AMD інвестує 400 млн дол. на створення в Індії центра розробки

31 июля 2023 г., 13:25

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Компанія AMD офіційно повідомила, що витратить близько 400 мільйонів доларів на відкриття нового центру досліджень та розробки в Індії.

Об’єкт буде розташований у місті Бангалор та буде найбільшим центром розробки мікросхем AMD з площею 500 000 квадратних футів.

Виробник чіпів планує відкрити центр до кінця року.

Майже 3 тис інженерів, які працюватимуть у новому центрі AMD в Бангалорі, збільшать загальну кількість співробітників компанії в Індії до більш ніж 9 тис осіб. Ці співробітники працюють у 10 офісах у п’яти різних містах: Бангалор, Делі, Гургаон, Хайдарабад та Мумбаї. AMD відкрила свій перший офіс в Індії понад 20 років тому.

«Від кількох співробітників у 2001 році до більш ніж 6 500 співробітників сьогодні, AMD розширила свою присутність в Індії, спираючись на міцний фундамент, закладений нашим місцевим керівництвом і висококваліфікованим кадровим резервом», - заявив головний технічний директор Марк Папермастер (Mark Papermaster).

Компанія розпочинає набір 3 000 інженерів у Бангалорі менш ніж через два роки після ще одного значного розширення штату. У лютому минулого року компанія отримала близько 4800 співробітників, коли завершила придбання Xilinx за 50 мільярдів доларів.

AMD - не єдиний великий виробник мікросхем, який розширює свою присутність в Індії. Раніше цього року постачальник пам’яті Micron оголосив про плани побудувати два нових заводи з виробництва мікросхем у штаті Гуджарат вартістю до 2,85 млрд дол.

Плюс до того Applied Materials оприлюднила плани побудувати в Бангалорі інженерний хаб вартістю 400 млн дол, де будуть працюватимуть щонайменше 500 інженерів, коли він запрацює на повну потужність.

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