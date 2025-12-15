«Huawei Україна» та Дніпровська політехніка започаткували стратегічне партнерство у сфері цифрової енергетики, ІКТ та освіти

15 декабря 2025 г., 15:25

0

Tweet

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» та компанія «Хуавей Україна» оголосили про старт стратегічного партнерства, яке охоплює спільні освітні, наукові й індустріальні проєкти в галузі цифрової трансформації, сталої енергетики та професійної підготовки кадрів для сучасної економіки.





У межах ініціативи «Хуавей Україна» передала університету комплекс високотехнологічного обладнання для навчально-наукового Smart Grid-хабу (системи енергоефективного низьковуглецевого електрозабезпечення) на базі Центру колективного користування «Інноваційна геоенергетика» — ключової структурної одиниці науково-дослідної частини університету. Зокрема, навчальний заклад отримав:



- систему накопичення енергії Huawei LUNA2000-200KWH-2H1;



- трифазний сонячний інвертор Huawei SUN2000-100KTL-M2;



- гібридний інвертор SUN2000-10K-MAP0;



- щит АВР Huawei SmartGuard-63A-T0;



- гібридні рішення для акумуляції енергії та забезпечення резервного живлення (акумуляторні блоки та інвертори) для лабораторного навчання та практики.



Це обладнання не лише забезпечить лабораторії практичними інструментами — воно відповідає технологічним стандартам, які використовуються в комерційних об’єктах великих українських компаній. Університет уже виконує роль незалежного навчального центру для підготовки фахівців, які обслуговуватимуть аналогічні системи по всій країні.



«Ми створюємо платформу, де освіта зустрічається з реальним ринком. Українські студенти мають отримати доступ до технологій, які визначають майбутнє енергетичної стійкості регіону. Це інвестиція у майбутнє енергетичної незалежності України. Ми підтримуємо освіту, яка створює практичну цінність. Наше партнерство з Дніпровською політехнікою — це модель того, як бізнес й університети можуть разом формувати ринок майбутнього, готуючи не лише студентів, а й інсталяторів, розробників, інженерів, які вже завтра реалізовуватимуть “зелену” трансформацію країни», — прокоментував Тоні Цао, генеральний директор «Huawei Україна».



«Ми вдячні Huawei за довіру та інвестицію в наш університет. Це партнерство — не про сьогодні; це про те, якою буде Україна через 10 років. Наші студенти вже зараз навчаються на реальному обладнанні, яке встановлюється на комерційних об’єктах. Разом ми створюємо освітнє середовище, здатне конкурувати на світовому рівні. Кожен студент, який працює з цим обладнанням, стає частиною глобального ринку знань», — відзначив Олександр Азюковський, ректор НТУ «Дніпровська політехніка».



Майбутня співпраця між сторонами передбачатиме запуск спільних освітніх програм, стажувань, конкурсів, створення авторизованої лабораторії Huawei на базі університету, реалізацію науково-дослідних проєктів у сферах цифрової енергетики, 5G, IoT, кібербезпеки та VR/AR, підтримку ініціатив з екологічної стійкості, цифрової інклюзії та рівності в ІТC, а також інші проєкти.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI