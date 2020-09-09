Рост мирового рынка серверов достиг 20%

9 сентября 2020 г., 12:55

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По оценкам IDC, во второй четверти года глобальные поставки серверов составили почти 3,2 млн устройств, что на 18,4% больше в годовом сопоставлении. Как следствие, рынок сумел нарастить выручку на 19,8%, доведя ее до 24 млрд долл.

Выручка в сегменте серверов начального уровня увеличилась на 22,1%, до 18,7 млрд долл., тогда как средний ценовой диапазон ушел в незначительный минус (-0,4%), отчитавшись выручкой в размере 3,3 млрд долл. Направление High-End увеличило объем доходов на 44,1%, до 1,9 млрд долл.

Спрос на корпоративные серверы в течение рассматриваемого периода оставался высоким. Снижение расходов в некоторых сегментах было с лихвой перекрыто инвестициями в инфраструктуру со стороны крупных облачных провайдеров.

Лидерство исходя из объема выручки разделили HPE/New H3C Group и Dell Technologies, различия в результатах которых находятся в рамках статистической погрешности. Группа ODM-компаний оставила за собой почти треть рынка, улучшив показатели с стоимостном выражении на 63,4%, до 6,9 млрд долл.

В то же время, выручка, сгенерированная направлением серверов х86, сократилась на 17,4%, до 21,6 млрд долл. Сегмент non-x86, напротив, вырос на 47,4%, до 2,4 млрд долл.

Наиболее динамично растущими странами оказались Китай и Япония, где выручка возросла на 39,8 и 24,9% соответственно. Страны EMEA просели на 5,8%.

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