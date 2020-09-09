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Решения для защищенной удаленной работы — 15 сентября 

9 сентября 2020 г., 12:27
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Решения для защищенной удаленной работы

Remote-work перестает быть вынужденной мерой на время карантина. Все больше компаний переоценивают возможности такой организации работы своих команд. Открытыми остаются только вызовы и риски, связанные с информационной безопасностью бизнеса:

  • защита удаленных компьютеров и риск утечки информации,

  • безопасность обмена документами и удаленная аутентификация,

  • контроль рабочего времени и коммуникация удаленных сотрудников,

  • и главное — готовность сотрудников к изменениям и диджитализации.

Сервисы Microsoft 365 решают большинство этих вопросов, позволяя перевести сотрудников в remote-режим быстро и безопасно.

Компания SMART business предлагает перейти от теории к практике на воркшопе «Решения для защищенной удаленной работы». Вы узнаете про сценарии защиты удаленной работы, научитесь их создавать, а также попрактикуетесь в настройке приложений Office 365.

Вы узнаете:

  • Как правильно организовать логику создания виртуальных каналов и работу в Microsoft Teams.

  • Где отслеживать план работы сотрудников на день и контролировать выполнение задач.

  • Как обеспечить безопасную работу сотрудников на личных гаджетах вне офиса и предотвратить утечку конфиденциальной информации.

  • Какие мероприятия по управлению изменениями стоит провести, чтобы сформировать новую культуру удаленной работы и избежать сопротивления новым процессам.

15 сентября, 11:00. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации


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