Решения для защищенной удаленной работы — 15 сентября 

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Remote-work перестает быть вынужденной мерой на время карантина. Все больше компаний переоценивают возможности такой организации работы своих команд. Открытыми остаются только вызовы и риски, связанные с информационной безопасностью бизнеса:
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защита удаленных компьютеров и риск утечки информации,
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безопасность обмена документами и удаленная аутентификация,
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контроль рабочего времени и коммуникация удаленных сотрудников,
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и главное — готовность сотрудников к изменениям и диджитализации.
Сервисы Microsoft 365 решают большинство этих вопросов, позволяя перевести сотрудников в remote-режим быстро и безопасно.
Компания SMART business предлагает перейти от теории к практике на воркшопе «Решения для защищенной удаленной работы». Вы узнаете про сценарии защиты удаленной работы, научитесь их создавать, а также попрактикуетесь в настройке приложений Office 365.
Вы узнаете:
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Как правильно организовать логику создания виртуальных каналов и работу в Microsoft Teams.
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Где отслеживать план работы сотрудников на день и контролировать выполнение задач.
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Как обеспечить безопасную работу сотрудников на личных гаджетах вне офиса и предотвратить утечку конфиденциальной информации.
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Какие мероприятия по управлению изменениями стоит провести, чтобы сформировать новую культуру удаленной работы и избежать сопротивления новым процессам.
15 сентября, 11:00. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации
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