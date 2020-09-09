Решения для защищенной удаленной работы — 15 сентября 

9 сентября 2020 г., 12:27

0

Tweet

Remote-work перестает быть вынужденной мерой на время карантина. Все больше компаний переоценивают возможности такой организации работы своих команд. Открытыми остаются только вызовы и риски, связанные с информационной безопасностью бизнеса:

защита удаленных компьютеров и риск утечки информации,

безопасность обмена документами и удаленная аутентификация,

контроль рабочего времени и коммуникация удаленных сотрудников,

и главное — готовность сотрудников к изменениям и диджитализации.

Сервисы Microsoft 365 решают большинство этих вопросов, позволяя перевести сотрудников в remote-режим быстро и безопасно.



Компания SMART business предлагает перейти от теории к практике на воркшопе «Решения для защищенной удаленной работы». Вы узнаете про сценарии защиты удаленной работы, научитесь их создавать, а также попрактикуетесь в настройке приложений Office 365.

Вы узнаете:

Как правильно организовать логику создания виртуальных каналов и работу в Microsoft Teams.

Где отслеживать план работы сотрудников на день и контролировать выполнение задач.

Как обеспечить безопасную работу сотрудников на личных гаджетах вне офиса и предотвратить утечку конфиденциальной информации.

Какие мероприятия по управлению изменениями стоит провести, чтобы сформировать новую культуру удаленной работы и избежать сопротивления новым процессам.

15 сентября, 11:00. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации