Nvidia подвоює частку в CoreWeave для прискорення розбудови дата-центрів

Корпорація Nvidia інвестувала 2 млрд дол. у компанію CoreWeave, ставши її другим за величиною акціонером. Ця угода, спрямована на радикальне розширення потужностей центрів обробки даних у США. На тлі новини акції CoreWeave підскочили на 9% під час передторгової сесії. Nvidia викупила приблизно 23 млн акцій за ціною 87,20 дол. за штуку, що фактично подвоїло її попередню частку в компанії, яка раніше становила 6,3%.



Отриманий капітал CoreWeave планує спрямувати на критичні ресурси: закупівлю земельних ділянок та підключення до електромереж, що є головними дефіцитними активами в епоху АІ. Стратегічна мета провайдера - побудувати понад 5 гігават потужностей для АІ-обчислень до 2030 року. Генеральний директор CoreWeave Майкл Інтратор (Michael Intrator) підкреслив, що попит на обчислювальну платформу Nvidia залишається рекордно високим на всіх етапах розгортання технологій. Важливо зазначити, що представники CoreWeave окремо наголосили: кошти не будуть використані для прямої закупівлі процесорів Nvidia, а підуть виключно на інфраструктуру, R&D та масштабування штату.



Ця угода є класичним прикладом того, як Nvidia перетворюється з простого постачальника «лопат» для золотої лихоманки на власника самих «шахт». У 2026 році головним вузьким місцем для розвитку АІ став не лише дефіцит напівпровідників, а фізичний брак енергії та місця в дата-центрах. Інвестуючи в так звані «неохмарні» (neocloud) компанії, Nvidia створює гарантований ринок збуту та лояльну інфраструктуру, яка не залежить від амбіцій техгігантів на кшталт Microsoft чи Amazon, які активно розробляють власні чіпи (як-от Maia 200). Попри закиди інвесторів щодо «кругового фінансування» (коли виробник інвестує в клієнтів, щоб ті купували його продукцію), для Nvidia це стратегічна необхідність. Вона фактично купує собі вхідний квиток у реальний сектор енергетики та нерухомості, забезпечуючи життєздатність своєї екосистеми на десятиліття вперед. У світі, де гігавати потужності стають новою валютою, Nvidia просто конвертує свій капіталізований успіх у фізичну присутність на карті електромереж.

