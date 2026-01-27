Samsung розпочинає постачання памʼяті HBM4 для платформи Nvidia Vera Rubin

27 января 2026 г., 14:25

Reuters повідомляє, що компанія Samsung Electronics планує розпочати масове виробництво пам’яті високої пропускної здатності шостого покоління (HBM4) вже наступного місяця. Основним замовником виступить корпорація Nvidia, яка готує до випуску свою нову АІ-платформу Vera Rubin. За даними галузевих джерел, Samsung успішно пройшла кваліфікаційні тести не лише для Nvidia, а й для AMD, що дозволяє компанії нарешті подолати тривалий період затримок і наздогнати свого головного конкурента - SK Hynix.



На тлі цієї новини акції Samsung зросли на 2,2%, тоді як папери SK Hynix підросіли на 2,9%. Очікується, що обидва південнокорейські гіганти розкриють деталі своїх замовлень на HBM4 під час оголошення фінансових результатів за четвертий квартал цього четверга. Раніше Дженсен Хуанг (Jensen Huang) підтвердив, що платформа Vera Rubin перебуває на стадії повномасштабного виробництва, а її ефективність критично залежатиме від інтеграції саме пам’яті покоління HBM4, яка забезпечує необхідну швидкість обміну даними для АІ-агентів та складних систем автономного прийняття рішень.



Початок виробництва HBM4 від Samsung свідчить про завершення етапу «наздоганяння» та початок нової фази жорсткої конкуренції за архітектуру 2026 року. У контексті прогнозу TrendForce щодо зростання ринку пам’яті до 842,7 млрд дол. у 2027 році, вчасний вихід Samsung на ринок HBM4 є критичним для стабілізації ланцюжків постачання Nvidia. Платформа Vera Rubin потребує пам’яті шостого покоління як ключового елемента для реалізації «агентної комерції», де пропускна здатність стає головним вузьким місцем для АІ-інференсу та роботи з гігантськими векторними базами даних.



Для ринку це сигнал, що монополія SK Hynix у сегменті преміальної пам'яті добігає кінця, що може призвести до стабілізації цін у другій половині року, попри загальний дефіцит. У 2026 році володіння технологією HBM4 є вхідним квитком у клуб постачальників для «великої сімки» техгігантів. Розширення бази постачальників додає стійкості всій інфраструктурі АІ.

