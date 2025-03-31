Ринок складаних смартфонів зазнає першого спаду у 2025 році

31 марта 2025 г., 11:45

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У 2024 році світовий ринок смартфонів, що складаються, зростав порівняно рівномірно на 2,9% в річному обчисленні, зазначають у Counterpoint Research.

Згідно з останнім прогнозом глобального ринку складних смартфонів від Counterpoint Research, у 2024 році спостерігалося незначне зростання на 2,9% у порівнянні з попереднім роком. Хоча багато виробників продемонстрували дво- і тризначне зростання, на загальне зростання ринку вплинули важкий четвертий квартал для Samsung через політичну нестабільність, а також скорочення виробництва більш доступних смартфонів-розкладачок компанією OPPO.

Яскравою плямою стала компанія Huawei, а також непогані результати Motorola, HONOR і Xiaomi.

Очікується, що цей рік буде ще складнішим: Counterpoint прогнозує падіння ринку на однознані цифри у 2025 році. «Я не бачу багато позитиву в цьому році, і ми фактично очікуємо від'ємного зростання сегменту, що стане першим випадком, - зазначає старший аналітик Джин Парк (Jene Park). - Але це, безумовно, не ознака того, що ринок досяг піку; скоріше, це ознака перегрупування перед 2026 роком, який, як очікується, буде захоплюючим для сегмента з виходом на ринок компанії Apple і безлічі нових розкладачок».

Останній звіт Counterpoint Research «Поставки та технології виробництва складних і рулонних дисплеїв» підтверджує цей прогноз зростання на 2026 рік, прогнозуючи середньо-двозначне зростання закупівель панелей у річному обчисленні. «Ланцюжок поставок показує нам, що замовлення на дисплеї для складаних телефонів все більше зростають, - говорить директор з досліджень Келвін Лі (Calvin Lee). - На даний момент це не схоже на ринок, який перебуває на стадії стагнації - це схоже більше на підготовку до якихось трансформувань. А це вимагає багато планування, звідси і невеликий відкат цього року».

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