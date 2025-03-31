SMIC запустить виробництво чипів по нормах 5 нм вже до кінця 2025 р.

31 марта 2025 г., 12:35

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За даними Wccftech, галузеві джерела припускають, що SMIC знаходиться на шляху до завершення розробки техпроцесу для виготовлення чипів за нормами 5 нм вже у 2025 році. Однак у звіті підкреслюється, що вартість цього рішення у SMIC може бути на 50% вищою, ніж у TSMC. Цей ціновий розрив значною мірою пояснюється відсутністю у SMIC доступу до найсучаснішого EUV-обладнання, що змушує компанію покладатися на старіші DUV-машини для виробництва чипів за нормами 5 нм.

У звіті підкреслюється, що продуктивність виробнництва пластин за нормами 5 нм у SMIC становить лише третину від показника TSMC.

Згідно з джерелами, процитованими у звіті, Huawei планує використовувати 5 нм техпроцес SMIC для свого чіпа Ascend 910C АІ.

У звіті йдеться про те, що для зниження виробничих витрат і підвищення продуктивності найбільш життєздатний шлях розвитку SMIC може залежати від розробки Китаєм вітчизняних EUV-машин. Таке пробне виробництво, за чутками, почнеться вже в третьому кварталі 2025 року.

SiCarrier - китайський виробник обладнання, який, як повідомляється, пов'язаний з Huawei - розробляє альтернативи інструментам ASML.

Як зазначає китайське видання Securities Times, технічний директор SiCarrier Дай Цзюнь (Dai Jun) також входить до ради директорів SMIC. У 2023 році SiCarrier потрапила в заголовки завдяки патенту на виробництво 5 нм чіпів за технологією DUV - прорив, пов'язаний з 7-нм чіпом Huawei в Mate 60 Pro, повідомляє South China Morning Post.

За даними TrendForce, SMIC посіла третє місце у світовому рейтингу 10 найбільших ливарних компаній у четвертому кварталі 2024 року, а її дохід зріс на 1,7% порівняно з попереднім кварталом до 2,2 мільярда доларів, захопивши частку ринку в 5,5%.

У річному звіті SMIC за 2024 рік також зазначається, що компанія досягла 8,03 млрд дол. загального доходу за рік, що на 27% більше, ніж у попередньому році, і встановила новий рекорд. Коефіцієнт використання виробничих потужностей досяг 85,6%, що значно перевищує середній показник по галузі.

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