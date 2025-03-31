 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Міноборони України створило Управління космічної політики

31 марта 2025 г., 10:25
+11
голос
В Міністерстві оборони створено Управління космічної політики. Про це стало відомо під час форуму Space For Ukraine. Головна мета нової структури – об’єднати внутрішні та зовнішні можливості для розвитку українського військового космосу. 
 
Управління займатиметься напрацюванням нормативно-правової бази, пошуком найактуальніших космічних технологій, а також стане єдиною точкою входу для взаємодії з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами у цій сфері: розробників, науковців, підприємців, міжнародних партнерів.
 
«За ці три роки повномасштабного вторгнення Україна отримала неоціненний досвід роботи в космічній сфері завдяки нашим партнерам. Попри виклики війни, ми не тільки зберегли свої амбіції щодо космосу, а й готові їх реалізовувати. Десятиліттями українські вчені, інженери та промисловці створювали велику наукову базу та розробляли передові космічні технології. На цій базі ми створимо нові можливості, які підсилюватимуть Сили оборони», – підкреслила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
 
Також на форумі Міністерство оборони представило дорожню карту розвитку космічної сфери на десять років. В перші два роки Управління космічної політики проведе аудит космічної інфраструктури, який визначить критичні потреби. Також будуть сформовані стратегічні документи, які визначатимуть вектор розвитку галузі.
 
Наступний етап – розробка власних супутників, систем космічної ситуаційної обізнаності та їхня інтеграція в оборонні технології. Фінальним кроком буде створення цілісного космічного сегмента оборони – супутникового угруповування, яке даватиме аналітику в режимі реального часу і стане частиною глобальних безпекових проєктів.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  