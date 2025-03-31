Міноборони України створило Управління космічної політики

31 марта 2025 г., 10:25

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В Міністерстві оборони створено Управління космічної політики. Про це стало відомо під час форуму Space For Ukraine. Головна мета нової структури – об’єднати внутрішні та зовнішні можливості для розвитку українського військового космосу.

Управління займатиметься напрацюванням нормативно-правової бази, пошуком найактуальніших космічних технологій, а також стане єдиною точкою входу для взаємодії з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами у цій сфері: розробників, науковців, підприємців, міжнародних партнерів.

«За ці три роки повномасштабного вторгнення Україна отримала неоціненний досвід роботи в космічній сфері завдяки нашим партнерам. Попри виклики війни, ми не тільки зберегли свої амбіції щодо космосу, а й готові їх реалізовувати. Десятиліттями українські вчені, інженери та промисловці створювали велику наукову базу та розробляли передові космічні технології. На цій базі ми створимо нові можливості, які підсилюватимуть Сили оборони», – підкреслила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також на форумі Міністерство оборони представило дорожню карту розвитку космічної сфери на десять років. В перші два роки Управління космічної політики проведе аудит космічної інфраструктури, який визначить критичні потреби. Також будуть сформовані стратегічні документи, які визначатимуть вектор розвитку галузі.

Наступний етап – розробка власних супутників, систем космічної ситуаційної обізнаності та їхня інтеграція в оборонні технології. Фінальним кроком буде створення цілісного космічного сегмента оборони – супутникового угруповування, яке даватиме аналітику в режимі реального часу і стане частиною глобальних безпекових проєктів.

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