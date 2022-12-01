Renault з Airbus розроблять нове покоління електричних батарей

1 декабря 2022 г., 13:35

Як повідомляє Reuters, європейський виробник літаків Airbus оголосив у середу про партнерство з французьким автовиробником Renault з метою розробки нового покоління електричних батарей для автомобілів і літаків.



Згідно заявам Renault, нове партнерство "доповнюватиме" альянс французького автовиробника з японським Nissan, оскільки обидві компанії ведуть переговори щодо майбутнього стратегічного альянсу, який також буде зосереджений навколо електромобілів.



Співпраця буде зосереджена на оптимізації управління енергією і поліпшенні ваги батарей, а також на вивченні повного життєвого циклу майбутніх батарей і оцінці їхнього вуглецевого сліду.

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