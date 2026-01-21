AWS European Sovereign Cloud став доступним: 7,8 млрд євро інвестицій та повна операційна автономія від США

21 января 2026 г., 17:51

Компанія Amazon Web Services (AWS) оголосила про офіційний запуск AWS European Sovereign Cloud - незалежної хмарної інфраструктури, яка фізично та логічно відокремлена від інших глобальних регіонів компанії.



Цей проєкт створений спеціально для державного сектору та суворо регульованих галузей ЄС, які потребують повного контролю над локацією даних та операційною незалежністю. Головним центром нової екосистеми став хаб у Бранденбурзі, Німеччина, куди Amazon планує інвестувати понад 7,8 млрд євро до 2040 року.



Окрім Німеччини, суверенні локальні зони AWS також з'являться в Бельгії, Нідерландах та Португалії. Головною особливістю є те, що всі операції, технічна підтримка та керівництво здійснюються виключно резидентами Євросоюзу, що гарантує відсутність будь-якого зовнішнього операційного контролю з-за меж ЄС.



Нова хмара спроєктована за принципом максимальної ізоляції: вона не має критичних залежностей від інфраструктури поза межами ЄС і здатна продовжувати роботу автономно навіть у разі глобальних комунікаційних розривів. Клієнти отримують доступ до понад 90 сервісів, включаючи штучний інтелект та обчислювальні потужності, зберігаючи при цьому всі метадані, такі як ролі доступу та конфігурації білінгу, виключно в межах Євросоюзу. Ініціативу вже підтримали ключові партнери, серед яких SAP, NVIDIA, Accenture та Mistral AI. Важливу роль у підтримці проєкту зіграла й Україна: колишній голова Мінцифри Михайло Федоров підкреслив, що запуск AWS European Sovereign Cloud є стратегічним кроком для зміцнення цифрового суверенітету, який забезпечує надійний захист чутливої інформації для урядів та бізнесу.



Аналітики зазначають, що AWS випереджає конкурентів у боротьбі за довіру європейських регуляторів. Створюючи окрему юридичну структуру та ізольовану інфраструктуру, Amazon де-факто усуває ризики, пов’язані з доступом іноземних урядів до даних через американське законодавство (як-от Cloud Act). У 2026 році, коли дані стають головним паливом для систем штучного інтелекту, такий рівень конфіденційності стає критично важливим для банківського сектору, медицини та оборонної промисловості. Фактично, AWS створює «закриту екосистему» найвищого рівня довіри, де інновації поєднуються зі строгим дотриманням національних кордонів у цифровому просторі. Це дозволяє європейським організаціям масштабувати складні АІ-рішення без остраху втратити контроль над власними цифровими активами, що закладає фундамент для нової ери цифрового самовизначення Європи.

