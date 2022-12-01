Amazon надає Україні 75 млн дол. підтримки

1 декабря 2022 г., 14:42

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Як зазначив у своєму telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, Amazon надає Україні 75 млн доларів підтримки. З цього питання вже підписано меморандум про співпрацю на 2023 рік.



“На початку повномасштабної війни Amazon AWS одними з перших допомогли втримати цифрову інфраструктуру країни. Компанія надала сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів. Це дозволило працювати реєстрам навіть під час російських обстрілів та аварійних відключень електрики, а українцям — отримувати держпослуги онлайн.



Мінцифра продовжує співпрацю з Amazon у сфері хмарних технологій. Дія з перших днів повномасштабного вторгнення зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії. Це робить Дію та цифрову державу в цілому більш стійкою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою.



Також компанія допомагає навчити тисячі українців IT-спеціальностей. Приклад тому — ITSkills4U від Amazon AWS і Дія.Цифрова освіта, який запустили у жовтні за підтримки польського уряду. За місяць до програми доєдналися вже понад 11 тисяч українців, що зовсім скоро зможуть стати айтівцями.



Дякую Amazon AWS за постійну підтримку України та допомогу в побудові цифрової держави”.

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