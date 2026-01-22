Новий український «єдиноріг»: оцінка Preply злетіла до 1,2 млрд дол.

22 января 2026 г., 15:35

Як повідомляє Bloomberg, онлайн-платформа для вивчення мов Preply офіційно приєдналася до клубу «єдинорогів», залучивши 150 млн дол. у межах раунду фінансування серії D. Завдяки цим інвестиціям оцінка компанії зросла майже втричі та сягнула 1,2 млрд дол.



Зазначається, що раунд очолила інвестиційна компанія WestCap, відома своїми вкладеннями в таких гігантів, як Airbnb та StubHub. Загальний обсяг залученого капіталу Preply тепер перевищує 299 млн дол.



За словами співзасновника та CEO компанії Кирила Бігая, Preply демонструє стабільну фінансову стійкість, маючи позитивний показник EBITDA з четвертого кварталу 2024 року. Отримані кошти будуть спрямовані на розширення інженерних підрозділів у Нью-Йорку та Лондоні, а також на впровадження інноваційних інструментів штучного інтелекту.



Компанія планує найняти понад 100 фахівців, зокрема AI-інженерів та продукт-менеджерів, щоб масштабувати персоналізовані функції АІ - такі як автоматичне конспектування уроків та відстеження прогресу - на всі 90 мов, представлених на платформі (наразі вони доступні лише для англійської та іспанської).



Preply вдалося знайти ідеальний баланс між людським ресурсом та технологіями в епоху АІ-буму. У 2026 році, коли багато хто прогнозував занепад онлайн-репетиторства через чат-боти, Preply довела зворотне: штучний інтелект став не заміною вчителя, а його потужним підсилювачем. Висока оцінка в 1,2 млрд дол. відображає впевненість інвесторів у тому, що майбутнє освіти - за гібридними моделями, де АІ бере на себе рутину, дозволяючи викладачу зосередитися на живому спілкуванні.



Залучення WestCap як партнера є стратегічним сигналом - це фонд, який спеціалізується на створенні брендів поколінь, що готує підґрунтя для майбутнього виходу Preply на публічний ринок (IPO). Позитивна EBITDA та амбіції щодо IPO ставлять Preply в один ряд із глобальними лідерами EdTech, підкреслюючи життєздатність української стартап-екосистеми навіть у складних геополітичних умовах. Фактично, компанія перетворюється з простого маркетплейсу на високотехнологічну екосистему, де навчання стає гіперперсоналізованим, а статус «єдинорога» стає підтвердженням того, що персоналізований досвід, підкріплений алгоритмами, є головною валютою сучасної освіти.



Нагадаємо, платформа Preply була заснована у 2012 році українськими підприємцями Кирилом Бігаєм, Сергієм Лук'яновим та Дмитром Волошиним . Спочатку проєкт створювався як маркетплейс для пошуку локальних репетиторів, проте згодом команда змінила бізнес-модель, зосередившись на глобальному ринку онлайн-навчання мов. За час свого розвитку стартап пройшов шлях від невеликої локальної компанії до міжнародного технологічного гравця. Компанія залишається одним із найяскравіших прикладів успіху української стартап-екосистеми, маючи офіси в Києві, Барселоні, Нью-Йорку та Лондоні.

