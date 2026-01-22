Данія надасть додаткові 20 млн євро на підтримку енергетики України

22 января 2026 г., 10:25

Міненерго повідомило, що Данія надасть 150 мільйонів данських крон (20 млн євро) додаткової підтримки для потреб українського енергосектору.



Допомога від данських партнерів включає:



80 млн данських крон – внесок до Фонду підтримки енергетики України;

30 млн данських крон — через UNOPS Ukraine and East Europe для обладнання для захисту енергетичних об’єктів;

40 млн данських крон — через партнерів які, зможуть якнайшвидше надати екстрену допомогу.



Крім того, Данія вже передала для потреб українського енергосектору обладнання, демонтоване з електростанції Аснес у Калундборзі, яке критично необхідне українським енергетикам для проведення відновлювальних робіт на пошкоджених російськими атаками об’єктах.



Данія надає систематичну підтримку енергосектору України від початку повномасштабного російського вторгнення. Ще навесні 2022 року Королівство стало першим донором Фонду підтримки енергетики України, який на сьогодні об'єднує 36 країн і продовжує залучати кошти для закупівель необхідного обладнання. Крім цього данські партнери допомагають Україні реалізовувати низку проєктів, що посилюють енергетичну стійкість регіонів України, зокрема прифронтових областей.

