Поставки панелей для ноутбуків в жовтні впали до десятирічного мінімуму

1 декабря 2022 г., 12:25

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Останнє дослідження TrendForce показує, що поставки дисплейних панелей, що використовуються в ноутбуках, в жовтні цього року склали 13,5 млн штук, що свідчить про падіння за місяць на 16,1%, а за рік - на 45%.



На основі відстеження поставок NB-панелей TrendForce, цей показник є 10-річним мінімумом для жовтня. Переходячи до IV кв., аналітична компанія очікує, що відвантаження панелей для ноутбуків залишаться в стані спаду через невизначеність у світовій економіці та коригування запасів, які відбуваються по всьому ланцюжку поставок. Показник відвантаження в четвертому кварталі оцінюється приблизно в 41,7 млн. штук, що відображає падіння на 10,8% в порівнянні з попереднім кварталом і на 45,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



TrendForce зазначає, що з історичної точки зору, це останнє зниження поставок NB-панелей є частиною більш широкого багаторічного циклу світового виробництва. Цикл спочатку починається з високого попиту, що викликає дефіцит і зростання цін. Потім пропозиція випереджає попит, що призводить до падіння цін і корекції запасів. Озираючись на 2020 рік, коли пандемія COVID-19 була в самому розпалі, стрімке зростання попиту на ноутбуки спричинило дефіцит панелей. Тоді, навіть попри збільшення пропозиції панелей, виробники ноутбуків продовжували робити запаси через побоювання щодо потенційного дефіциту ключових компонентів. Вони дозволили своїм запасам панелей продовжувати зростати. Переходячи до останнього періоду, пандемія послабилася, тож ситуація з пропозицією також покращилася. Крім того, попит і ажіотаж, пов'язані з наслідками пандемії, також зменшилися. Наразі на ринку панелей очікується низка великих корекцій запасів, які рідко спостерігаються в історії з точки зору загального масштабу.



Згідно з даними TrendForce, коефіцієнт перенасиченості для NB-панелей досяг близько 18% в ІІІ кв. Оскільки для ідеального балансу попиту і пропозиції коефіцієнт перенасиченості повинен знаходитися в межах 11~14%, на той момент ринок панелей вже змістився в бік надлишкової пропозиції. Ця ситуація також погіршувалася з кожним кварталом.



Потім, перейшовши в І кв. 2022 р., російська агресія в Україні загострила світову інфляцію. Крім того, Китай постраждав від хвилі регіональних локдаунів, оскільки його уряд запровадив сувору політику нульового рівня захворюваності на COVID-19. Ці фактори разом спричинили різке падіння попиту на кінцеву продукцію та змусили ноутбучні бренди скоротити закупівлі панелей. Як наслідок, на ринку NB-панелей спостерігалося падіння обсягів поставок та надлишкового попиту, починаючи з ІІ кв. і далі. Пізніше попит на кінцеву продукцію ще більше ослаб, а потік комплектуючих і матеріалів поступово нормалізувався, оскільки проблема скупчення вантажів у великих морських портах зменшувалася. Таким чином, виробники зрозуміли, що величезні запаси панелей, які вони накопичували протягом попередніх кварталів, перетворилися на серйозну проблему. Зараз, у другій половині цього року, ноутбучні бренди знову значно скоротили обсяги закупівель панелей, щоб ефективно контролювати рівень своїх запасів. Масштаб коригувань був відображений коефіцієнтом затоварення, який залишався нижче 5% протягом двох кварталів поспіль (ІІI кв. та IV кв. 2022).



У своєму останньому дослідженні ситуації з запасами панелей для ноутбуків окремих брендів TrendForce виявила, що деякі американські компанії почали вводити жорсткий контроль над запасами ще на початку ІІ кв. Загальний обсяг закупівель NB-панелей за цей квартал скоротився приблизно на 60% у порівнянні з попереднім кварталом. Однак в ІІІ кв. загальний обсяг закупівель зріс приблизно на 40% кв/кв, оскільки запаси брендів повернулися до відносно здорового рівня. Таке різке коливання між двома кварталами вказує на те, що бренди відновлять попит, коли ситуація з запасами знову стане оптимальною. На початку ІІІ кв. бренди з більш високим рівнем запасів мали товарний запас понад 12 тижнів. Однак, після двох кварталів значних коригувань кількості закупівель, очікується, що більше половини виробників ноутбуків знизять свої запаси до здорового рівня 4 ~ 8 тижнів до кінця цього року.



У першому кварталі наступного року обсяги закупівель брендів відновляться, попри настання низького сезону для кінцевої продукції, оскільки очікується, що ситуація з запасами на той час буде досить оптимальною. За прогнозами TrendForce, в І кв. 2023 р. поставки NB-панелей зростуть на 3,5% кв/кв до 43,2 млн. шт. Коефіцієнт перенасиченості ринку в цьому кварталі складе близько 13%.

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