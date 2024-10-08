Qualcomm представила платформу Networking Pro A7 Elite

8 октября 2024 г., 9:35

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Компанія Qualcomm Technologies оголосила про випуск Qualcomm Networking Pro A7 Elite - бездротової мережевої платформи, яка покликана змінити сприйняття людьми своїх мереж завдяки інтеграції штучного інтелекту. Використовуючи співпроцесор AI з NPU обчислювальної потужності 40 TOPS, платформа забезпечує підвищену продуктивність під'єднання Wi-Fi 7 і роботи в мережі, а також оснащує під'єднані пристрої потужними та централізованими можливостями генеративного опрацювання AI.



Така трансформаційна інтеграція обчислювальних потужностей у мережу відкриває операторам і підприємствам можливості для розгортання інноваційних застосунків і послуг у таких галузях, як безпека та відеоспостереження, управління енергоспоживанням і автоматизація, персоналізовані віртуальні помічники, старіння на місці та моніторинг здоров'я. Прикордонний AI може підвищити рівень конфіденційності завдяки обробці конфіденційної інформації на шлюзі, забезпечуючи персоналізацію завдяки контекстуальному розумінню навколишнього оточення й оперативність завдяки відповідям практично в режимі реального часу. Такий підхід розкриває можливості передового AI для більшої кількості пристроїв, навіть застарілих, забезпечуючи надійніший і гармонійніший користувацький досвід на всіх під'єднаних пристроях.



«Випускаючи Networking Pro A7 Elite, ми з гордістю відкриваємо еру мереж зі штучним інтелектом, продовжуючи приділяти увагу найціннішим додаткам і сценаріям використання для наших клієнтів і їхніх користувачів», - каже Ганеш Свамінатан (Ganesh Swaminathan), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Wireless Infrastructure and Networking компанії Qualcomm Technologies. «Networking Pro A7 Elite об'єднує ключові елементи - від широкосмугового зв'язку до антени - включно з оптоволокном 10G, 5G, Ethernet, модулями RF-Front End і фільтрами в одну інтегровану платформу. Шлюзи та маршрутизатори цього класу володіють революційними можливостями обробки даних за допомогою штучного інтелекту, що дає змогу не тільки керувати сучасними вимогами найдинамічніших мереж Wi-Fi 7, а й створювати нове покоління генеративних сервісів на базі штучного інтелекту, які можуть бути безшовними, більш чуйними, персоналізованими та такими, що забезпечують конфіденційність».



Платформа, розроблена з урахуванням інтересів розробників і партнерів по екосистемі, прискорює вихід на ринок і сприяє розробці застосунків з підтримкою AI завдяки доступу до Qualcomm AI Hub, де розробники можуть створювати нові застосунки та досвід, підкреслюючи прихильність Qualcomm Technologies до технологічних інновацій і досконалості.



Нова ера мережевого AI для Wi-Fi маршрутизаторів, ніздрюватих систем, широкосмугових шлюзів і точок доступу, що підживлюється Qualcomm Networking Pro A7 Elite, вже отримала глобальну підтримку індустрії.



«Точки доступу Wi-Fi - це шлюзи в Інтернет і серце підключеного досвіду в домі», - каже Філ Соліс (Phil Solis), директор з досліджень IDC. «Дуже цікаво спостерігати, як шлюзи Wi-Fi, такі як платформа Qualcomm Networking Pro A7 Elite, перетворюються на прикордонні платформи AI. Ця трансформація усуває розрив між хмарним AI та AI на пристроях, прокладаючи шлях до нового етапу інновацій у пристроях «розумного будинку», їхніх користувацьких інтерфейсах, інтеграції та додатках. Ця еволюція також відкриває нові бізнес-моделі для постачальників послуг, знаменуючи собою значну віху в розвитку технологій домашніх мереж».



Серія Qualcomm Networking Pro A7 наразі перебуває в продажу і буде представлена компанією Qualcomm Technologies на виставці Network X в Парижі з 8 по 10 жовтня.

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