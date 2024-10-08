У Мінобороні створено Центр реагування на кіберінциденти

8 октября 2024 г., 8:25

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У Міністерстві оборони офіційно з'явилася нова окрема структурна одиниця, що відповідатиме за кіберзахист - Центр реагування на кіберінциденти. Координувати його діяльність буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони - важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти», - заявила Катерина Черногоренко.

Зазначається, що військовослужбовці Центру цілодобово забезпечують моніторинг та реагування на кіберінциденти.

До цього команда кібербезпеки функціонувала в Центрі інновацій Міністерства оборони. Видокремлення у спеціальну структурну одиницю дозволить розширити зону відповідальності в сфері кіберзахисту.

Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:

Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків

Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони

Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози

Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань

Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки

Співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.

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