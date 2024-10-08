Україна та ЕС розпочали підготовку до переговорів щодо євроінтеграції у сфері енергетики

8 октября 2024 г., 10:25

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У Брюсселі 7 жовтня Україна та Європейський Союз розпочали підготовку до двосторонньої зустрічі у межах переговорного розділу 15 «Енергетика». Участь у першій прескринінговій зустрічі взяли представники Європейської Комісії, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерства енергетики України, НКРЕКП, Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час зустрічі розглянули виконання Україною рекомендацій, представлених у рамках Пакету розширення ЄС за 2023 рік, а також подальші кроки з проведення оцінки відповідності українського законодавства європейському праву. Українська сторона також представила проєкти законодавчих актів щодо ВДЕ, Інтеграційного пакету у сфері електроенергії, посилення незалежності НКРЕКП, а також у сфері енергоефективності.

У виступі Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков наголосив на важливості офіційного скринінгу, який визначить шлях подальшого переговорного процесу. Водночас він пояснив, що метою прескринінгу є пріоритезація сфер, де сторони можуть досягти прогресу ще до початку двосторонньої частини переговорів, а також спільна оцінка проєктів законодавчих актів, що наразі розробляються Міненерго, на відповідність європейському законодавству.

У свою чергу заступник Міністра енергетики Роман Андарак зазначив, що Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає всебічну інтеграцію з енергетичними ринками ЄС та забезпечення ефективного функціонування внутрішніх енергетичних ринків: «Це має відбутися через нашу подальшу правову, технічну та економічну синхронізацію. Я особливо хочу наголосити на важливості усіх цих трьох складових, оскільки ми розуміємо, що основним завданням є не тільки імплементація законодавства, а і досягнення тих цілей, які були закладені у відповідні Директиви й Регламенти ЄС».

Заступник Міністра також відзначив, що у межах виконання рекомендацій з останнього Пакету розширення станом на сьогодні вже схвалено Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року; удосконалено умови проведення аукціонів з розподілу квот підтримки для стимулювання розвитку ВДЕ; запроваджено гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та ін.

Представники ЄК наголосили, що серед пріоритетів у контексті як енергетичної політики ЄС, так і розширення загалом будуть такі напрямки, як доступність енергії, що досягається шляхом створення сильного внутрішнього енергетичного ринку; сталість енергетичної сфери в рамках реалізації Європейського зеленого курсу та досягнення кліматичної нейтральності; а також безпека постачання, що включає готовність до ризиків, зимових періодів та ядерну безпеку.

Значну увагу делегації приділили інтеграції ринків електроенергії. За оцінками ЄК, економічний потенціал інтеграції сягає 34 млрд євро.

За підсумками зустрічі сторони погодили алгоритм подальших консультацій з аналізу українського законодавства.

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