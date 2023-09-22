QNAP випустила нову двопортову мережну карту розширення QXG-10G2T 10 GbE

22 сентября 2023 г., 11:35

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Компанія QNAP Systems випустила мережну карту розширення QXG-10G2T 10 GbE, яка оснащена двома портами 10 GbE (RJ45) та підтримує п'ять швидкостей. Новинка є енергоефективним та економічним рішенням для різних мережевих завдань. Рішення націлене на професійних фотографів, відеографів або членів спільної команди, яким потрібний одночасний доступ до даних із меншою затримкою.



Енді Чуанг (Andy Chuang), менеджер з продукції QNAP, сказав: "Ми раді представити на ринку QXG-10G2T. Ця плата розширення є підтвердженням прагнення компанії QNAP до створення інноваційних та ефективних рішень для сучасних мережевих завдань. Завдяки універсальним можливостям та підтримці різних швидкостей QXG-10G2T забезпечує зручність роботи як для користувачів NAS, так і для користувачів ПК, підвищуючи ефективність їхнього робочого процесу.



Серед ключових особливостей QXG-10G2T варто відзначити, що вона підтримує п'ять різних швидкостей, включаючи 10 Гбіт/с, 5 Гбіт/с, 2,5 Гбіт/с, 1 Гбіт/с та більш ранні стандарти Ethernet, що забезпечує сумісність із різними мережевими сценаріями. Модель QXG-10G2T сумісна з операційними системами QNAP NAS (QTS та QuTS hero), Windows 10 та Linux. У новинці використано контролер Marvell AQtion Controller AQC107, що забезпечує енергоефективність та економічність без шкоди для продуктивності.



Пристрій оснащений інтерфейсом PCIe 3.0 x4, що забезпечує швидкість передачі даних до 32 Гбіт/с та дозволяє швидко передавати дані для вирішення складних завдань.



За допомогою QXG-10G2T є можливість організувати підключення зі швидкістю до 20 Гбіт/с: використовуючи два порти 10 GbE QXG-10G2T, користувачі можуть отримати можливість підключення зі швидкістю до 20 Гбіт/с за допомогою багатоканального або транкового з'єднання портів для SMB.



Очікувана ціна моделі QXG-10G2T на українському ринку становитиме 6499 грн.

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