Вже понад 200 компаній в Україні почали виробляти дрони

22 сентября 2023 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації України, опубліковано 21 вересня 2023 року о 18:05

Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що за останній рік в Україні активно розвивається сфера БПЛА.

Він заявив, що створені умови для масштабування виробництва дронів у 100 разів, понад 200 компаній почали виробляти дрони. А 62 зразки БПЛА отримують державні контракти, а рік тому їх було всього 7.

«Коли бачимо, що знайомі збирають на дрони, донатимо на збори — це вказує на те, що дронів не вистачає. Їх потрібно більше. Необхідно швидше розвиватися, адже зараз відбувається війна дронів. Від кількості БПЛА залежить перевага на полі бою й те, скільки ми зможемо зберегти життів наших воїнів», - сказав Михайло Федоров.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що на наступний рік є більш амбітні плани щодо розвитку технологій в Україні. Завдання - забезпечити Сили оборони більшою кількістю розвідувальних дронів, масштабувати виробництво FPV-дронів та дронів-камікадзе, які літають на довгі дистанції.

«Зараз ми працюємо з потребами Сил оборони на наступний рік. Є оптимізм щодо масштабування виробництва, але є й багато бар’єрів, які потрібно побороти. Цілі й потреби Сил безпеки і оборони диктують, яке потрібно виробництво, на якому рівні, скільки необхідно інвестувати, які спеціалісти потрібні. Насамперед є завдання нарощувати виробництво, щоб у кожної бригади й підрозділу було стабільне забезпечення БПЛА. Щоб командування планувало нові місії й могло розраховувати на системні постачання», - додав Федоров.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні