Дохід Тор10 світових виробників чипів у ІІ кв. зріс на 12,5%. NVIDIA - №1

22 сентября 2023 г., 12:25

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За даними TrendForce, на тлі ажіотажу з накопиченням запасів по всьому ланцюжку поставок, викликаного штучним інтелектом, дохід 10 найбільших світових виробників ІС у другому кварталі злетів до 38,1 млрд дол., що на 12,5% більше, ніж у попередньому кварталі. На цій хвилі зростання NVIDIA захопила корону, офіційно скинувши Qualcomm з посади головного світового розробника чипів, в той час як решта лідерів залишалася стабільною.

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NVIDIA пожинає плоди глобальної трансформації. Завдяки глобальному попиту з боку CSP, інтернет-гігантів та підприємств, які занурюються в генеративний AI та великі мовні моделі, дохід компанії від центрів обробки даних злетів на 105%. Злива поставок, включаючи передові системи HGX з архітектурою Hopper і Ampere та високопродуктивну InfiniBand, зіграла вирішальну роль. Крім того, сектори ігор та професійної візуалізації процвітали завдяки новим продуктам, що з'явилися на ринку. Дохід NVIDIA у другому кварталі склав 11,33 млрд дол. (зростання на 68,3%), і вона обійшла Qualcomm та Broadcom, захопивши трон лідерів у сфері розробки мікросхем.

Доходи Qualcomm у другому кварталі впали, оскільки сектор Android-смартфонів боровся з падінням попиту, а попередні покупки модемів Apple призвели до зниження сезонного ритму. Як наслідок, дохід знизився на 9,7% і склав близько 7,17 млрд дол.

Компанія Broadcom, яка отримала вигоду від спровокованого штучним інтелектом попиту на високорівневі комутатори та маршрутизатори, зіткнулася з падінням доходів у секторах серверних систем зберігання даних, широкосмугового зв'язку та бездротового доступу. В результаті її виторг у другому кварталі практично не змінився порівняно з попереднім кварталом і склав близько 6,9 млрд дол.

Показники AMD у другому кварталі зупинилися на позначці 5,36 млрд дол., що було спричинено падінням продажів ігрових графічних процесорів та операцій у сегменті вбудованих рішень. І навпаки, MediaTek, після кількох кварталів рекалібрування запасів, стала свідком відродження завдяки стабілізації таких компонентів, як ТВ SoC і чипсети Wi-Fi. Додатковий імпульс від термінових замовлень на телевізори та збільшення поставок для мобільних телефонів, смарт-платформ та мікросхем керування живленням збільшили прибуток MediaTek у другому кварталі до 3,2 млрд дол.

Marvell, попри розгортання штучного інтелекту в центрах обробки даних, зіткнулася з проблемами, пов'язаними зі зменшенням кількості локальних серверів (корпоративні приватні хмари). Попит з боку кінцевих користувачів залишався слабким, а в таких секторах, як центри обробки даних, телекомунікаційна інфраструктура та корпоративні мережі, доходи Marvell у другому кварталі впали на 1,4%, досягнувши приблизно 1,33 млрд дол.

Продажі тайванської компанії Novatek виросли на 24,7%, оскільки клієнти поповнювали запаси телевізорів і виводили на ринок нові продукти, такі як OLED DDI. Realtek, черпаючи сили з поповнення ланцюжка поставок ІС, орієнтованих на PC/NB, повідомила про квартальне зростання на 32,6%. Проте, без суттєвих ознак відновлення кінцевих продажів та поповнення запасів, зростання у другому півріччі, схоже, зіткнеться з проблемами.

Компанія Will Semiconductor посіла дев'яте місце з виторгом у 528 млн дол. у другому кварталі, продемонструвавши незначне зниження приблизно на 1,9%. На п'яти їй наступає американський виробник силових ІС, компанія MPS, з 441 млн дол. у другому кварталі продемонструвала падіння приблизно на 2,2%.

Заглядаючи в третій квартал, TrendForce зазначає, що хоча рівень запасів у компаніях виглядає більш оптимістично, ніж у першому півріччі, всеохоплююче падіння попиту з боку кінцевих споживачів змушує бути обережними. Однак з'являється і позитивний момент: CSP, інтернет-гіганти та приватні фірми звертають увагу на генеративний АІ та великі мовні моделі. У міру того, як ці високовартісні пропозиції АІ набирають обертів, TrendForce прогнозує, що десять найбільших світових гігантів з розробки ІС продовжать своє двозначне зростання в третьому кварталі, потенційно досягнувши рекордних показників.

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