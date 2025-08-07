Проєкт AI Factory спрямований на створення національної інфраструктури для державних AI-сервісів

7 августа 2025 г., 16:35

Міністерство цифрової трансформації починає створювати AI Factory (Суверенна фабрика штучного інтелекту) – проєкт, завдяки якому в Україні з’явиться потужна національна інфраструктура для запуску державних AI-сервісів.

На інфраструктурі в межах AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси з AI. У першу чергу – AI-помічник у Дії. Також її використовуватимуть для AI-наставника в Мрії, а згодом – для проєктів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень.

«Скоро в держави з‘явиться сучасна цифрова інфраструктура для створення AI-продуктів. Завдяки цьому запити в державних AI-сервісах будуть оброблятися швидше, а головне – наші дані залишатимуться в Україні. Власна інфраструктура – основа AI-суверенітету, яка дозволить вільно запускати безпечні AI-продукти для громадян, Сил оборони та державного сектору», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

AI Factory включатиме: технологічне обладнання (обчислювальні кластери GPU, серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних тощо); програмне забезпечення (середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація); дані (інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації й передачі даних); програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.

З появою власної інфраструктури усі дані, що потраплятимуть в національні AI-сервіси, опрацьовуватимуться в Україні в межах суверенних датацентрів. Власна інфраструктура також підвищить кіберстійкість українських систем. Держава зможе швидше та простіше запускати нові AI-продукти та самостійно регулювати навантаження на датацентри.

