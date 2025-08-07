NVMe Express оновлює специфікації для підтримки додатків зберігання даних нового покоління

7 августа 2025 г., 15:35

Організація NVM Express оголосила про важливі нові функції та повідомлення про інженерні зміни (ECN) в наборі з 11 специфікацій NVM Express (NVMe). Відзначається, що ці вдосконалення ще більше зміцнюють технологію NVMe, щоб задовольнити висхідні потреби додатків AI, хмарних, корпоративних і клієнтських додатків, які інтенсивно використовують дані.



Оновлені специфікації містять:

Базову специфікацію NVMe 2.3

Специфікації наборів команд (набір команд NVM 1.2, набір команд ZNS 1.4, набір команд ключ-значення 1.3, набір команд локальної пам'яті підсистеми 1.2, набір команд обчислювальних програм 1.2)

Специфікації транспорту (транспорт NVMe over PCIe 1.3, транспорт NVMe over RDMA 1.2, транспорт NVMe over TCP 1.2)

Специфікацію інтерфейсу управління NVMe Express (NVMe-MI) 2.1

Специфікацію NVMe Boot 1.3



«Новий набір специфікацій NVMe охоплює функції, які безпосередньо розв'язують операційні проблеми, надаючи адміністраторам більше можливостей для контролю над сховищем даних для критично важливих бізнес-додатків і додатків дата-центрів», — сказала Ембер Хаффман (Amber Huffman), президентка NVM Express. «Технологія NVMe розроблена з урахуванням безперервного розвитку, щоб залишатися важливим високопродуктивним інтерфейсом для зберігання даних сьогодні та в майбутньому».



Ключові нові функції NVMe

- Швидке відновлення після збою шляху: дозволяє здійснювати зв'язок з підсистемою NVM через альтернативні канали, що забезпечує швидке відновлення в разі втрати зв'язку з контролером, щоб уникнути пошкодження даних і дублювання незавершених команд.



- Налаштування обмеження потужності: забезпечує повний контроль над максимальною потужністю пристрою NVMe, що особливо важливо для старих систем з обмеженими можливостями живлення.



- Самостійна звітність про потужність диска: дозволяє хосту вимірювати та контролювати потужність пристрою NVMe, а також енергоспоживання протягом усього терміну служби пристрою, розв'язуючи проблеми поточного обслуговування і стійкості.



- Очищення за простором імен: дозволяє виконувати криптографічне очищення окремих просторів імен, а не впливати на всю підсистему NVM в цілому.



- Настроювані характеристики пристрою: підтримує механізми, які дозволяють хосту безпечно змінювати конфігурацію підсистеми NVM, спрощуючи управління запасами для постачальників пристроїв.



Специфікації NVM Express і специфікації нових функцій доступні для завантаження на вебсайті NVM Express.

