Трамп анонсував 100% мито на імпорт чипів, але з винятками

7 августа 2025 г., 17:25

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять мито в розмірі приблизно 100% на імпорт напівпровідників. Однак він одразу ж оголосив про важливий виняток: це правило не поширюватиметься на компанії, які вже мають виробництво в США або взяли на себе зобов’язання його побудувати.





Зазначається, що цей крок є частиною агресивної торгової політики Трампа, спрямованої на повернення виробничих потужностей до Сполучених Штатів. Заява була зроблена одночасно з оголошенням Apple про інвестиції в розмірі 100 млрд дол. у американське виробництво. "Якщо ви будуєте в Сполучених Штатах Америки, плата не стягуватиметься", — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. Він також застеріг компанії від невиконання обіцянок.





Заява президента викликала негайну реакцію у світі. Південна Корея швидко повідомила, що її провідні виробники чипів, Samsung Electronics та SK Hynix, не підпадатимуть під дію 100% тарифу. Вони вже мають значні інвестиції в США, і завдяки торговій угоді між Вашингтоном і Сеулом Південна Корея матиме найбільш сприятливі тарифи.





Натомість, реакція інших країн була більш тривожною. Президент філіппінської напівпровідникової асоціації Ден Лахіка (Dan Lachica) назвав план Трампа "руйнівним" для своєї країни, оскільки напівпровідники становлять близько 70% її експорту. Міністр торгівлі Малайзії також попередив, що його країна "ризикує втратити великий ринок у США".





Аналітики зазначають, що компанії, які мають достатньо коштів для інвестицій в американське виробництво, отримають найбільшу вигоду. Акції азійських виробників чипів, які мають заводи у США, позитивно відреагували на новини: акції TSMC та Samsung зросли на 4,4% та 2% відповідно, а виробник кремнієвих пластин GlobalWafers — на 10%. Це підтверджує, що для великих гравців ця політика є стимулом, а не перешкодою.





Експерт Мартін Чорземпа (Martin Chorzempa) вважає, що "значна частина сектору буде звільнена" від тарифів завдяки потужним інвестиціям, які вже були здійснені в США в рамках раніше ухваленого Конгресом CHIPS Act. Ймовірно, мита будуть застосовані до чипів, виготовлених китайськими компаніями, як-от SMIC або Huawei.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0

Tweet