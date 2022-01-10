Проникновение AMOLED-панелей в мобильные телефоны достигло 42%

10 января 2022 г., 14:35

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Расширение производства силами Apple, Samsung и китайских брендов привело к существенному увеличению присутствия AMOLED-моделей в общих продажах смартфонов. Согласно подсчетам TrendForce, по итогам 2021 г. на долю подобных моделей пришлось уже 42% общемировых поставок мобильных телефонов.



В наступившем году подконтрольная им территория способна расшириться до 46%. Безусловно, на реалистичность прогнозов будут оказывать влияние ряд субъективных факторов, в особенности сохраняющийся дефицит отдельных полупроводниковых компонентов. В частности, на рынке продолжает отмечаться нехватка микросхем управления экранами (DDI), возникшая, в том числе, из-за приостановки работы техасской фабрики Samsung в первой половине 2021 г. Как ожидается, к выпуску AMOLED DDI в нынешнем году подключатся также UMC и SMIC, однако спрос со стороны брендов смартфонов все равно будет превышать предложение. Ко всему прочему, фабрики Samsung продолжат сокращать производство OLED DDIC, что также повлияет на сохранение дефицита требуемых чипов.



Так или иначе, но панели AMOLED постепенно вытесняют с рынка панели LTPS. В нынешнем году последним будет все теснее уже в среднем ценовом диапазоне смартфонов.

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