«Київстар» пройшов сертифікацію ISO 27001 для розвитку перспективних напрямків бізнесу

10 января 2022 г., 15:25

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Національний оператор зв’язку «Київстар» повідомляє що пройшов сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту у сфері безпеки ISO/IEC 27001:2013, підтвердивши таким чином ефективність системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) при реалізації нових напрямків бізнесу. Сертифікаційний аудит проводила компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна».

ISO/IEC 27001:2013 – це модель для розробки, впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримки та покращення СМІБ. У випадку «Київстар» – це гарантія надійності таких напрямків:

послуги центру обробки даних (ЦОД), у тому числі хмарного, на основі технології Azure Stack Hub;

продукти та послуги на основі технології інтернету речей (IoT);

аналітичні продукти та сервіси на основі Big Data;

мобільні фінансові продукти та послуги (MFS).

Сертифікація системи управління інформаційної безпеки говорить також про захищеність ІТ-інфраструктури, що підтверджено і незалежним аудитом. Це важливо для клієнтів компанії, до яких висуваються галузеві вимоги щодо інформаційної безпеки: банків, компаній держсектору, об'єктів критичної інфраструктури та інших.

«Наявність сертифікату підтверджує надійність та захищеність інформаційних систем, даних у системах і бізнес-процесах компанії, а також відповідність системи інформаційної безпеки найкращим світовим практикам», – коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу «Київстар».

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