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Softprom займется продвижением решений итальянской Primeur для корпоративных данных

10 января 2022 г., 13:55
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Softprom займется продвижением решений итальянской Primeur для корпоративных данных

Компания Softprom сообщает о подписании дистрибьюторского соглашения с Primeur, в рамках которого займется продвижением решений этого разработчика в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, Грузии и Украине.

Решение компании Primeur – Data One, включает в себя четыре независимых, но взаимодополняющих модуля:

  • Data Mover – многопротокольное, многоплатформенное, управляемое и безопасное корпоративное решение для передачи файлов, способное создать плавный и безопасный поток обмена данными между различными приложениями;
  • Data Watcher – решение для непрерывного мониторинга и управления потоками данных. Обеспечивает видимость и полный контроль над потоками данных от источника до места назначения, включая преобразование;
  • Data Shaper – простое в использовании ПО, которое поддерживает преобразование в любой формат данных – плоских файлов, CSV, XML, Excel, базы данных, EDI, отраслевых форматов (HIPAA) и т.д. Также поддерживает разделение файлов, преобразование, маршрутизация, агрегирование и обогащение для поддержки различных бизнес-потребностей;
  • Data Privacy – решение для соответствия GDPR, разработанное для удовлетворения потребностей сотрудников по защите данных, ИТ-специалистов, руководителей по безопасности. Модульное, многоязычное и многопользовательское.

«Данные – это сердце бизнеса. Если у вас интеллектуальный, доступный и безопасный доступ к своим данным, вы всегда на шаг впереди своих конкурентов. Надеюсь решения Primeur добавят ценностей для клиентов наших партнеров», – отметил Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

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