Проблеми з постачанням напівпровідників у росію будуть наростати

4 апреля 2022 г., 11:15

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Reuters опублікував матеріал о проблемах з постачанням мікросхем для російської індустрії.



Коли виробник чіпів Marvell дізнався, що один з його чіпів був знайдений у російському дроні для спостереження, вилученому в 2016 році, він вирішив розслідувати, як це сталося.



Чіп, який коштує менше 2 доларів, був відправлений у 2009 році дистриб’ютору в Азії, який продав його іншому брокеру в тому ж регіоні, який пізніше припинив свою діяльність.



«Ми не змогли відстежити це далі», заявив в недавньому інтерв’ю операційний директор Marvell Technology Group Кріс Купманс (Chris Koopmans).



Досвід Marvell є одним із безлічі прикладів того, як виробникам мікросхем не вистачає можливості відстежувати, куди потрапляє багато їх продуктів нижчого класу, кажуть експерти. Це може перешкодити застосуванню нових санкцій США, націлених на зупинку експорту американських технологій до Росії.



У той час як складні мікросхеми вищого класу, які використовуються для високопотужних систем, поступають безпосередньо компаніям, дешеві чипи, які націлені на вирішення простих задач, наприклад контролювання потужності, часто проходять через кількох торговельних посередників, перш ніж потрапляють у продукт.



Очікується, що світова індустрія чіпів цього року поставить на ринок 578 мільярдів мікросхем, 64% з яких «товарні» мікросхеми, заявив економіст TechInsights Ден Хатчесон (Dan Hutcheson).



Хоча до санкцій на Росію припадало менше 0,1% світових закупівель мікросхем, за даними World Semiconductor Trade Statistics, нові санкції Заходу призведуть до ще більшого скорочення цієї частки.



«Усі ті безпілотники, які ми бачили, не були озброєними», — сказав Демієн Сплітерс (Damien Spleeters), заступник директора з операцій фінансованої Європейським Союзом та Німеччиною дослідницької групи Conflict Armament Research, яка знайшла чіпи в дронах. "Деякі з цих безпілотників, які ми задокументували, як-от "Форпост", зараз використовуються в озброєній версії у війні в Україні", - сказав він.



У звіті, який опубліковано наприкінці минулого року Conflict Armament Research і який спонукав Marvell проводити своє дослідження, також знайшли чіпи в російських безпілотниках чипи Intel, NXP, Analog Devices, Samsung Electronics, Texas Instruments і STMicroelectronics.



Texas Instruments і STMicroelectronics не відповіли Reuters на коментар; NXP і Analog Devices заявили, що дотримуються санкцій. Intel заявила, що проти використання її продуктів для порушення прав людини, а Samsung заявила, що не виробляє чіпи для військових задач.



Військова зброя, така як дрони, керовані ракети, гелікоптери, винищувачі, транспортні засоби та обладнання для радіоелектронної боротьби, потребують мікросхем, і експерти кажуть, що росія часто використовують старі мікросхеми, які добре перевірені. Тепер, згідно з новими санкціями США, навіть деякі найпростіші мікросхеми не можуть бути відправлені забороненим російським організаціям.



За найбільш чутливі мікросхеми, які контролюються згідно з міжнародними правилами торгівлі зброєю, американська компанія, яка їх продає, може нести відповідальність, якщо чіп потрапить у список заборонених у США, сказав Деніел Фішер-Оуенс (Daniel Fisher-Owens), спеціаліст з мікроелектроніки та контролю експорту в юридичній фірмі Berliner Corcoran & Rowe.



З’ясувати, куди йдуть чипи, все одно, що відстежувати потік наркотиків, кажуть експерти.



«Це як наркобізнес», - сказав Джеймс Льюїс (James Lewis), директор програми технологічної політики у Вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень. - «Є дефіцит. Є посередники. Є відмивання грошей… Є мережа розповсюдження чорного ринку».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист