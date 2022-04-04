Мережа магазинів електроніки «Алло» змушена скоротити більше половини співробітників

4 апреля 2022 г., 10:45

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Як повідомив у своєму блозі Дмитро Деревицький, голова ради директорів групи компаній «Алло», після початку війни ця мережа магазинів електроніки змушена була скоротити більше половини співробітників, інші задіяні відрядно залежно від відпрацьованих годин. Проте компанія планує відновити трудові відносини з більшістю робітників, щойно це стане можливим.

Частина магазинів розграбована або знищена снарядами, також втрачено контроль над активами на окупованих територіях.

Критично впала маржа щодо товарів власного імпорту.

Продаж впав на порядок у порівнянні з довоєнним рівнем. При цьому, компанія зазнає тиску від частини орендодавців, які вимагають оплати за відкриті магазини у звичайному розмірі.

Крім відрядної оплати, за підсумками березня «Алло» також виплачує матеріальну допомогу 3,5 тис. працівників по всій Україні. Загальна сума такої допомоги становить 25 млн грн.

Основний обсяг товару було перевезено до західних областей України, нині йде налагодження роботи нових розподільних центрів, відновлюється стабільне постачання магазинів.

Поступово збільшується кількість магазинів що працює в Україні, і їх вже близько 200. Нагадаємо, за підсумками минулого року їхня кількість сягала 345.

Зараз покупці мають можливість замовити товар на сайті allo.ua або в додатку і забрати його у відкритих торгових точках. До кінця квітня планується запустити замовлення на сайті/додатку з доставленням до відділень логістичних операторів або кур'єрами.

Відновив свою роботу і зараз представляє товари близько 700 партнерів «Алло» маркетплейс компанії.

Найближчим часом планується відновити імпорт таких критично важливих товарів, як павербанки, зарядні пристрої, смартфони, кнопкові телефони тощо.

Попри значні збитки, компанія адаптується до роботи за нових умов, щоб зберегти бізнес, робочі місця та підтримати державу податками.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист