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Vodafone відновив зв'язок із використанням Starlink однією з перших у світі

4 апреля 2022 г., 12:45

Як повідомляє Vodafone, вперше в історії України й однією з перших у світі робота частини мережі мобільного оператора організована за допомогою супутникових технологій Starlink.

Оператор запустив базову станцію поблизу населених пунктів Ірпінь та Романівка у конфігурації 2G та 4G, в якості транспортної мережі на цій станції використовується комплект обладнання Starlink компанії SpaceX.

Підключення сайту до супутникового інтернету дозволяє забезпечити безперебійну роботу сегменту мережі навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею. Завдяки такій схемі роботи можна швидко відновлювати мобільний зв'язок на територіях з пошкодженими вузловими комунікаціями.

Наразі це перший випадок в Україні та один з перших в світі, коли робота мережі мобільного оператора резервується через супутниковий зв'язок. З точки зору конвергенції технологій це другий в світі кейс після Японії, де оператор KDDI вже запустив схоже рішення, а з точки зору екстремальних умов – перший в світі.

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