Представник України зʼявився у Центрі технологій з кібероборони НАТО

18 мая 2023 г., 10:25

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Представник Держспецзв’язку Андрій Давидюк представлятиме Україну в Обʼєднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) та на постійній основі перебуватиме в Центрі.

В день 15-річчя CCDCOE, 16 травня, український прапор урочисто підняли біля штаб-квартири Центру у Таллінні, привітавши таким чином нашу країну. Разом з Україною до Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО приєдналися також Ісландія, Ірландія та Японія.

«Для нашої країни – це можливість посилити міжнародну взаємодію у сфері кібербезпеки та кібероборони, поглибити обмін досвідом, зокрема – разом із партнерами брати участь у навчаннях і тренінгах з кіберзахисту, у спільних дослідженнях з кібербезпеки. А отже – надалі посилювати кіберстійкість держави та ефективно протидіяти агресії у кіберпросторі», – зазначає голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Нагадаємо, приєднання України до CCDCOE було ініційовано Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України у липні 2021 року. У лютому 2023 року члени Уряду України підтримали пропозицію Держспецзв’язку та ухвалили постанову «Про представника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Об’єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО». Ухвалення цього рішення стало результатом спільної роботи Служби та Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО.

Обʼєднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО об’єднує кілька десятків країн, сприяє міжнародній співпраці та координації у сфері кібербезпеки, відіграє важливу роль у боротьбі з кіберзагрозами та забезпечує навчання й підготовку фахівців із кіберзахисту НАТО. Офіційний запит на приєднання до CCDCOE Україна подала у серпні 2021 року.

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