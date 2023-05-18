Cisco підвищила прогноз річного прибутку

18 мая 2023 г., 11:25

Cisco Systems у середу підвищила свій річний прогноз прибутку, зробивши ставку на те, що попит на її мережеву інфраструктуру залишатиметься високим навіть в умовах уповільнення економіки.

Тепер компанія очікує, що річний скоригований прибуток на акцію складе від 3,80 до 3,82 дол.

Cisco також прогнозує, що дохід у 2023 фінансовому році зросте від 10,0% до 10,5%, порівняно з попереднім прогнозом - від 9% до 10,5%.

За останні кілька місяців компанія активно працювала над усуненням вузьких місць у ланцюжку поставок, які заважали її бізнесу після пандемії, що дозволило їй виконати відкладені замовлення.

Виробник маршрутизаторів, послуг безпеки та програмних продуктів також отримав вигоду від стійкості у витратах на хмарні технології, які були яскравою плямою на тлі більш широкого технологічного спаду.

За даними Refinitiv, у третьому кварталі дохід Cisco склав 14,57 мільярда доларів, тоді як аналітики прогнозували 14,39 мільярда доларів.

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