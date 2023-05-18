Apple запланувала захід на 5 червня для анонсу AR/VR-гарнітури?

18 мая 2023 г., 9:35

Компанія Apple анонсувала захід "Special Event at Apple Park", яка триватиме цілий день 5 червня.

Більшість наглядачів вважає, що захід може бути пов'язано з xrOS, програмною платформою, на якій працюватиме гарнітура змішаної реальності Apple, і самою гарнітурою. За останніми повідомленнями, запуск гарнітури заплановано на червень, і деякі аналітики вважають, що вона може дати поштовх всій індустрії AR/VR.

Очікується, що Apple Reality Pro буде однією з найпотужніших гарнітур XR, і ціна на неї буде відповідною. Кажуть, що пристрій має мікро OLED-дисплеї від Sony, два процесори, вироблені TSMC, 12 камер і зовнішнє джерело живлення. Ціна можливо сягатиме 3000 дол., тож вона буде орієнтована на професіоналів, а не на звичайних користувачів. Очікується, що гарнітура надійде у продаж пізніше цього року.

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