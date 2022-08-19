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Попри війну українські стартапи продовжують вести свій бізнес

19 августа 2022 г., 16:55
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«Міністерство цифрової трансформації України» спільно з партнерами провело онлайн-опитування для аналізу результатів діяльності українських стартапів під час війни та пошуку ефективних способів підтримки індустрії. Результати лягли в основу дослідження «Три місяці на війні: голос українських стартапів».

Компанії аналізували за такими важливими сферами: релокейт стартапів і команд, їхнє фінансове становище, вплив на розвиток галузі та ринку, отримання підтримки після початку війни, короткотермінові та довготермінові плани.

Основні результати проведеного аналізу стартап екосистеми:

  • Деякі українські стартапи переїхали, але переважна більшість залишили принаймні частину своєї діяльності або команди в Україні. Крім того, ті стартапи, які не переїхали, наразі не планують цього робити. Більш ніж половина продовжує свою діяльність виключно з України;
  • Щонайменше один із десяти нових співробітників був змушений залишити свою компанію від початку російського вторгнення. Однак не всі стартапи зазнали скорочення команди. Понад чотири з десяти стартапів не відчули жодних змін;
  • Дев'ять із десяти стартапів підтверджують, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та/або розширення;
  • Більшість опитаних зазначили, що очікують розширення своєї діяльності в короткотерміновій перспективі. Лише 4% стартапів вважають, що їхня діяльність може бути скорочена.
  • Загалом це дослідження показує, що попри війну, українські стартапи продемонстрували стійкість та продовжують вести свій бізнес.

Проєкт реалізовано TechUkraine у партнерстві з «Українським фондом стартапів», «Міністерством цифрової трансформації», Emerging Europe, Tech Emerging Europe Advocates, Global Tech Ambassadors та TA Ventures.

Попри війну українські стартапи продовжують вести свій бізнес

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