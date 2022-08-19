Дохід Xiaomi у другому кварталі разюче впав на 20%

19 августа 2022 г., 17:25

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Як повідомляє Reuters, китайський виробник смартфонів Xiaomi опублікував дані по у другому кварталу, де зафіксоване різке падіння доходу.



Продажі впали на 20% у річному обчисленні до 70,17 мільярдів юанів (10,3 млрд дол.), що не відповідає прогнозам і свідчить про різке зниження у порівнянні з попереднім кварталом, коли компанія опублікувала перше в історії падіння доходу з моменту виходу на біржу.



Чистий прибуток впав на 67% до 2,08 млрд юанів (310 млн дол.), попри більш позитивні оцінки аналітиків.



Споживчий попит в Китаї значно впав у період карантину в Шанхаї та інших містах у першій половині року.



За даними дослідницької компанії Canalys, сектор смартфонів у Китаї, який протягом тривалого періоду перебував у стагнації, особливо постраждав від спаду: у другому кварталі поставки впали на 10% у річному обчисленні.



Продажі смартфонів для Xiaomi, які приносять більше половини загального доходу компанії, впали на 29% у річному вимірі до 42,3 мільярда юанів (6,21 млрд дол.).



Напрямок “IoT та продукти для життя” зріс на 1,7% до 19,8 млрд юанів (2,91 млрд дол.).



Інтернет-сервіси у другому кварталі 2022 року надали компанії 7 мільярдів юанів (1,03 млрд дол.).



Слід відзначити, що тепер на смартфони приходиться 60,2% виторгу Xiaomi, “IoT та продукти для життя” дає 28,2%, а Інтернет-сервіси - 9,9%.

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